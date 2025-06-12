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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أرملة إحسان الترك تكشف حقيقة طردها من منزلها |خاص

أرملة احسان الترك
أرملة احسان الترك
تقى الجيزاوي

كشفت أرملة الفنان الراحل إحسان الترك حقيقة طردها من شقتها بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وقيام صاحب العقار بطردها 

 وقالت أرملة إحسان الترك فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” أن هذا الفيديو قديم يوم وفاة زوجها الفنان بعد دفن جثمانه وأنها الأن انتقلت الى بيت جديد ومازالت القضايا مستمرة بينها وبين صاحب العقار القديم ، الذى اتهمها بعدم دفع الإيجار وهذا الكلام عار من الصحة ، مؤكدة أن هناك العديد من الإثباتات التى تنفى هذا الأمر.

وأكدت أرملة الفنان أن المبلغ كان يوصل لصاحب العقار كل شهر عن طريق ابن شقيقتها ، وأن من المقرر ان تعود لمنزلها القديم أو تستعيد المبلغ المالي الذى دفع ، مشيرة أن السبب وراء هذا الأمر هو رغبته فى تسكين اخوة سودانين مقابل مبلغ مالي أكبر .

وكشفت أرملة الفنان إحسان الترك عن تطورات الحالة المادية بعد رحيله ، مؤكدة أن ابن الفنان هو الذى يتكفل بجميع المصاريف المطلوبة وأنها لم تتقاض معاشا من نقابة المهن التمثيلية لأن الفنان ليس عضوا عاملا بالنقابة.

وقالت أرملة الفنان إحسان الترك فى تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنه لم يتواصل معها أحد من الوسط الفني بعد وفاة زوجها وأنها لم تتقاضي معاش له من نقابة المهن التمثيلية لأنه يعتبر عضو منتدب وليست عضو عامل ، مشيرة  أن نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي وعدها بالنظر فى هذه الأزمة وانه سيتواصل مع وزارة التضامن لإيجاد حل مناسب ، معلقة: “المفروض يكون فى معاش هو كان فنان وليه اعمال مهمة وكان طول الوقت بيسعي انه يشتغل ”.

وعن تطورات الحالة المادية بعد رحيله ، أكدث إنها لم تشتك أو تطلب المساعدة من أى شخص وأن الأزمة كانت فى المسكن السابق بسبب مشكلة مع صاحب المنزل وهي الآن انتقلت لمنزل آخر.

رحيل إحسان الترك 

ورحل عن عالمنا الفنان إحسان الترك فى شهر مارس الماضي،   بعد ان تدهورت حالته الصحية قبل أيام من وفاته، دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

 أعمال إحسان الترك

كانت أحدث أعمال إحسان الترك الفنية هو مشاركته في فيلم تاج لـ الفنان تامر حسني، الذي تم عرضه عام 2023. 

تدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث. 

الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق

أرملة الفنان إحسان الترك الفنان احسان الترك وفاة احسان الترك

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