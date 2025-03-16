بعد وفاته .. طلب مؤثر من إحسان الترك لـ محمد رمضان | خاص

رحل عن عالمنا صباح أمس الفنان إحسان الترك عن عمر يناهز 71 عامًا بعد صراع مع المرض .

وفى لقاء سابق مع موقع “صدي البلد” وجه إحسان الترك رسالة للفنان محمد رمضان وذلك بسبب رغبته فى التعاون معه بعد تعاونهم معًا بمسلسل جعفر العمدة الذى عرض فى ماراثون رمضان 2023.

وقال إحسان الترك في تصريحاته الموجهة إلى الفنان محمد رمضان:" أنا بعتبر محمد رمضان ابني ودايما كنت بقوله انت هتوصل لأن شاطر وجدع جدًا ".

واستكمل ، معلقًا: "بترجاك توفي بوعدك معايا.. وقلت عم إحسان يبقى معايا في كل الأعمال الجاية ده وعد انت وعدتهولي وأنا بفكرك بيه".

وأكد إحسان الترك على أن الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي يحققون نجاحا سويا في أعمالهما، مشيرا إلى أنه قدم الكثير من الأعمال معهما.

وأشار إحسان الترك إلى أنه يتمنى أن يقدم المزيد من الأعمال، لكنه لا يعرض عليه أي شيء منذ سنوات، بالرغم أن تواصل مع عدة مخرجين.

تفاصيل وفاة إحسان الترك

وتدهورت الحالة الصحية لـ إحسان الترك، قبل أيام من وفاته، دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وقبل عدة أيام، كشفت زوجة الفنان إحسان الترك، تفاصيل الحالة الصحية له بعد دخوله العناية المركزة مؤخرًا بأحد المستشفيات.

وقالت زوجة إحسان الترك، في تصريح لموقع صدى البلد، إن زوجها تعرض لوعكة صحية جاءت بعدما عانى في الفترة الأخيرة من مشاكل في الشرايين.

وتابعت زوجة إحسان الترك، أن زوجها قام بتسليك الشرايين في جزء وينتظر أن يقوم بالعملية الثانية بعد 10 أيام، مشيرة إلى أنه في الفترة الأخيرة أصيب بنزلة شعبية حادة -بسبب التدخين- كانت تستلزم نقله للعناية المركزة، ولكن خضع لجلسات تنفس بالبخار فقط فأصيب بأزمة قلبية، وتلقى بعدها العلاج.

إحسان الترك

كانت الحالة الصحية للفنان إحسان الترك، قد تراجعت مؤخرًا ودخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ونشرت المنتجة ليلى الشبح، مقطع فيديو عبر حسابها على فيسبوك، ظهرت فيه تزور الفنان إحسان الترك، وظهر الأخير على سرير العناية المركزة ومتصل بجهاز الأكسجين.

أعمال إحسان الترك

كانت أحدث أعمال إحسان الترك الفنية هو مشاركته في فيلم تاج لـ الفنان تامر حسني، الذي تم عرضه عام 2023.

تدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق