قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يرد على جدل أزيائها بـ إش إش | طارق الشناوى: مي عمر أبدعت فى دور الراقصة
روبيو: ترامب وجه رسالة قوية وواضحة للحوثيين
الفصل في قضية عفاف شعيب ضد محمد سامي .. الأربعاء
الجيش الأمريكي: الضربات على الحوثيين مستمرة
جماع الزوجة في رمضان.. دار الإفتاء تصحح خطأ شائعا في تفسير "الخيط الأبيض"
ملتقى القضايا المعاصرة: الأزهر يسلك سبل التفكير السليم .. وأمامه تعطلت مناهج الملحدين
بعد وفاته .. طلب مؤثر من إحسان الترك لـ محمد رمضان | خاص
قائد الحرس الثوري الإيراني يعلق على قضية المفاوضات مع الولايات المتحدة
ميدو: بيسيرو كسب احترام لاعبي الزمالك ويعمل بلا توقف
الحلقة 15 من مسلسل “إش إش”..ماجد المصري يعرف بسر زواجه من مي عمر
أستاذ علوم سياسية: مصر تبذل كل جهد ممكن لحصول الفلسطينيين على حقوقهم
بداية الذروة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس الساعات القادمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد وفاته .. طلب مؤثر من إحسان الترك لـ محمد رمضان | خاص

إحسان الترك مع تقى الجيزاوي
إحسان الترك مع تقى الجيزاوي
تقى الجيزاوي

رحل عن عالمنا صباح أمس الفنان إحسان الترك عن عمر يناهز 71 عامًا بعد صراع مع المرض .

وفى لقاء سابق مع موقع “صدي البلد” وجه إحسان الترك رسالة للفنان محمد رمضان وذلك بسبب رغبته فى التعاون معه بعد تعاونهم معًا بمسلسل جعفر العمدة الذى عرض فى ماراثون رمضان 2023.

وقال إحسان الترك في تصريحاته الموجهة إلى الفنان محمد رمضان:" أنا بعتبر محمد رمضان ابني ودايما كنت بقوله انت هتوصل لأن شاطر وجدع جدًا ".

واستكمل ، معلقًا: "بترجاك توفي بوعدك معايا.. وقلت عم إحسان يبقى معايا في كل الأعمال الجاية ده وعد انت وعدتهولي وأنا بفكرك بيه".

وأكد إحسان الترك على أن الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي يحققون نجاحا سويا في أعمالهما، مشيرا إلى أنه قدم الكثير من الأعمال معهما.

وأشار إحسان الترك إلى أنه يتمنى أن يقدم المزيد من الأعمال، لكنه لا يعرض عليه أي شيء منذ سنوات، بالرغم أن تواصل مع عدة مخرجين.

تفاصيل وفاة إحسان الترك

وتدهورت الحالة الصحية لـ إحسان الترك، قبل أيام من وفاته، دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات. 

وقبل عدة أيام، كشفت زوجة الفنان إحسان الترك، تفاصيل الحالة الصحية له بعد دخوله العناية المركزة مؤخرًا بأحد المستشفيات.

وقالت زوجة إحسان الترك، في تصريح لموقع صدى البلد، إن زوجها تعرض لوعكة صحية جاءت بعدما عانى في الفترة الأخيرة من مشاكل في الشرايين. 

وتابعت زوجة إحسان الترك، أن زوجها قام بتسليك الشرايين في جزء وينتظر أن يقوم بالعملية الثانية بعد 10 أيام، مشيرة إلى أنه في الفترة الأخيرة أصيب بنزلة شعبية حادة -بسبب التدخين- كانت تستلزم نقله للعناية المركزة، ولكن خضع لجلسات تنفس بالبخار فقط فأصيب بأزمة قلبية، وتلقى بعدها العلاج. 

إحسان الترك

كانت الحالة الصحية للفنان إحسان الترك، قد تراجعت مؤخرًا ودخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات. 

ونشرت المنتجة ليلى الشبح، مقطع فيديو عبر حسابها على فيسبوك، ظهرت فيه تزور الفنان إحسان الترك، وظهر الأخير على سرير العناية المركزة ومتصل بجهاز الأكسجين. 

أعمال إحسان الترك

كانت أحدث أعمال إحسان الترك الفنية هو مشاركته في فيلم تاج لـ الفنان تامر حسني، الذي تم عرضه عام 2023. 

تدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث. 

الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق

إحسان الترك وفاة إحسان الترك محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تعلن عن مفاجأة سارة للمواطنين

التموين تعلن مفاجأة سارة للمواطنين وتنفذها بدءا من اليوم

صرف 250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين.. تفاصيل الدعم الإضافي في رمضان

صرف 250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين.. تفاصيل الدعم الإضافي في رمضان والفئات المستحقة

النادي الأهلي

3 قرارات جديدة من الأهلي للرد على رابطة الأندية في أزمة مباراة القمة

إعتداء مدير مدرسة على طالبتين بفناء المدرسة

القصة الكاملة لاعتداء مدير مدرسة البحيرة على طالبتين بفناء المدرسة .. آخر التطورات

السراج مول

30 قضية.. كواليس ومفاجآت جديدة في القبض على صاحب السراج مول

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رسميًا.. قبل العيد ولا بعده؟

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رسميًا.. قبل العيد ولا بعده؟

نور ايهاب

نور ايهاب تكشف سر فسخ خطوبتها وعلاقة نور النبوي بذلك

الاهلي

في بيان رسمي.. رد فعل صادم من الأهلي على عقوبات رابطة الأندية

ترشيحاتنا

وزير الاوقاف

في اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا: وزير الأوقاف يؤكد نداء التعارف والتكامل الإنساني

شفاعة النبي

أمر تفعله بعد الأذان تنال به شفاعة النبي.. لن يأخذ منك دقيقة فاغتنمه

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يحذر من هذا الأمر خشية الفقر

بالصور

رنا رئيس تحتفل بعقد قرانها فى حفل عائلي | صور

رنا رئيس وزوجها
رنا رئيس وزوجها
رنا رئيس وزوجها

بعد حصولها على الجنسية السعودية .. أبرز المعلومات عن الإعلامية ريم النجم

ريم النجم
ريم النجم
ريم النجم

8 أطعمة غنية بالألياف لإنقاص الوزن

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

مسلسل جودر2 الحلقة 15 .. انتصار ياسر جلال على نور واسترداد كتاب الكنوز الأربعة

ياسر جلال
ياسر جلال
ياسر جلال

فيديو

إحسان الترك مع تقى الجيزاوي

بعد وفاته .. طلب مؤثر من إحسان الترك لـ محمد رمضان | خاص

قطايف سامح حسين

خايف أنام لطلع بحلم وكنت عارف إن ربنا هيطبطب عليا.. سامح حسين يتحدث عن نجاح قطايف

وفاة احسان الترك

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة إحسان الترك

نجلاء بدر

اتخطبت لـ5 رجالة وفرحانة بتصنيفي ممثلة إغراء .. نجلاء بدر تكشف تعرضها للخيانة أكثر من مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد