أرملة إحسان الترك: لا أحد من الوسط الفني يتواصل معي ولم أطلب مساعدة.. خاص

كشفت أرملة الفنان إحسان الترك عن تطورات الحالة المادية بعد رحيله ، مؤكدة أن ابن الفنان هو الذى يتكفل بجميع المصاريف المطلوبة وأنها لم تتقاض معاشا من نقابة المهن التمثيلية لأن الفنان ليس عضوا عاملا بالنقابة.

وقالت أرملة الفنان فى تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن لم يتواصل معها أحد من الوسط الفني بعد وفاة زوجها إحسان الترك وانها لم تتقاضي معاش له من نقابة المهن التمثيلية لأنه يعتبر عضو منتدب وليست عضو عامل ، مشيرة أن نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي وعدها بالنظر فى هذه الأزمة وانه سيتواصل مع وزارة التضامن لإيجاد حل مناسب ، معلقة: “المفروض يكون فى معاش هو كان فنان وليه اعمال مهمة وكان طول الوقت بيسعي انه يشتغل ”.

وعن تطورات الحالة المادية بعد رحيله ، أكدث إنها لم تشتك أو تطلب المساعدة من أى شخص وأن الأزمة كانت فى المسكن السابق بسبب مشكلة مع صاحب المنزل وهي الآن انتقلت لمنزل آخر.

رحيل إحسان الترك

ورحل عن عالمنا الفنان إحسان الترك فى شهر مارس الماضي، بعد ان تدهورت حالته الصحية قبل أيام من وفاته، دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

أعمال إحسان الترك

كانت أحدث أعمال إحسان الترك الفنية هو مشاركته في فيلم تاج لـ الفنان تامر حسني، الذي تم عرضه عام 2023.

تدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.