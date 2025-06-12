منعش ولذيذ فى الحر.. اعرف طريق عمل عصير المشمش بالجزر| زى الكافيهات

يعد عصير المشمش بالجزر من المشروبات الشهية التي تمتلك مذاقا مميزا يرضى عددا كبيرا من الأشخاص ويخفف من أضرار حرارة الصيف.

نعرض لكم طريقة عمل عصير المشمش من خلال خطوات الشيف عمر اسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير عصير المشمش:

مشمش مسلوق

جزر مسلوق

ماء

شربات

ماء

ثلج

طريقة عمل عصير المشمش بالجزر:

ضعي جميع المكونات في الخلاط وتخفق جيدا ثم ضعي عصير المشمش بالجزر في أكواب أو كاسات.

يقدم عصير المشمش بالجزر مثلجا وبالهنا والشفا.

فوائد عصير المشمش

يمتلك عصير المشمش فوائد صحية عديدة بدءًا من تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وصولًا إلى تعزيز جهاز المناعة وذلك بفضل غناه بمضادات الأكسدة مثل فيتامينات أ، هـ، سي، يُمكن للمشمش وعصيره أن يُساعدا في منع الإجهاد التأكسدي الذي تُسببه الجذور الحرة في أنسجة الجسم كما يُعرف المشمش بخصائصه المُضادة للالتهابات، والتي يُمكن أن تُساعد في علاج الالتهابات المُزمنة المُرتبطة بحالات مثل مُتلازمة الأيض.

بفضل تنوع العناصر الغذائية في المشمش، يُمكنه المساعدة في الوقاية من مجموعة واسعة من الأمراض أو تخفيف أعراضها، بما في ذلك آلام الأذن، والإمساك، وفقر الدم، وبعض الأمراض الجلدية، وغيرها.

إضافة المشمش إلى نظامك الغذائي قد يُحسّن مستويات الكوليسترول وضغط الدم، وكلاهما يُؤثر على صحة القلب وحتى صحة العظام ، وغالبًا ما يُدرج المشمش في الأنظمة الغذائية المُصممة للمساعدة في الوقاية من هشاشة العظام أو الحد من حدتها.

كمية المشمش التي يجب أن تأكلها يوميًا



الكمية التي يمكنك تناولها من المشمش يوميا تختلف باختلاف احتياجاتك الغذائية، فإن تناول 3-4 حبات مشمش يحسب كحصة كاملةمن الفاكهة لكن عدد حبات المشمش التي يجب تناولها على كمية الفاكهة الأخرى في نظامك الغذائي لكى تتجنب اثاره الجانبية مثل الحموضة والإسهال وزيادة هرمونات الأنوثة.