الحرس الثوري الإيراني: طهران مستعدة للحرب وفق أي سيناريو

قال اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس، أمام قادة قوات التعبئة بجامع الحسين بطهران، إن إيران مستعدة للحرب وفق أي سيناريو، محذرا إسرائيل من العواقب الوخيمة التي قد تلحق بها حال مهاجمة الدولة الإيرانية، مضيفا أن إيران تمتلك الخبرة العسكرية لمواجهة العدو.

وتسربت الأنباء عن مصادر أمريكية دون الكشف عنها لـ أيه بي سي نيوز الأمريكية بأن إسرائيل باتت مستعدة لتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية الأسبوع المقبل حال فشل المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران.

وحذر ترامب من جديد من احتمالية اندلاع نزاع كبير في منطقة الشرق الأوسط حال فشل المفاوضات، وأضاف أنه لا يريد الحرب ويتمنى عقد اتفاق مع طهران.