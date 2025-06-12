طريقة عمل الهمبرجر في المنزل بخطوات سهلة وطعم لذيذ

طريقة عمل الهمبرجر فى المنزل، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الهمبرجر، فقط يعشق تناوله الكبار والصغار كما أنه يعتبر وجبة سهلة لربة المنزل، يمكنها تحضيرها بشكل سريع.

طريقة عمل الهمبرجر في المنزل

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل الهمبرجر بمذاق لا قاوم وشكل مشهي.

المقادير لطريقة عمل الهمبرجر فى المنزل

½ كيلو لحم بقري مفروم يفضل أن يكون به قليل من الدهون

1 بصلة صغيرة مبشورة

1 بيضة

2 ملعقة كبيرة بقسماط اختياري للتماسك

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة بابريكا اختياري

ملعقة صغيرة صوص ورشستر اختياري لنكهة أفضل

طريقة عمل الهمبرجر في المنزل

للتقديم

خبز همبرجر

شرائح جبنة شيدر

شرائح طماطم

شرائح خيار مخلل

ورق خس

كاتشب، مايونيز، ومستردة حسب الرغبة

طريقة عمل الهمبرجر في المنزل

في وعاء كبير ضعي اللحم المفروم، ثم أضيفي البصل المبشور، البيضة، البقسماط، والتوابل الثوم والبصل البودرة، البابريكا، الملح، الفلفل، وصوص الورشستر إن وجد.

اعجني الخليط جيدًا بيديك حتى تتجانس المكونات تمامًا ويصبح الخليط متماسكًا.

طريقة عمل الهمبرجر في المنزل

قومي بتشكيل اللحم إلى أقراص دائرية متوسطة السمك حوالي 1 سم، واحرصي أن تكون جميع الأقراص بنفس الحجم حتى تنضج بالتساوي.

ضعي الأقراص في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك أكثر ولا تتفتت أثناء الطهي.

سخني مقلاة غير لاصقة أو شواية على نار متوسطة، وادهنيها بقليل من الزيت.

ضعي أقراص الهمبرجر على النار لمدة 3-4 دقائق لكل جهة أو حتى تنضج تمامًا، ويمكنكِ وضع شريحة جبنة على كل قرص قبل نهاية الطهي بدقيقة لتذوب فوقه.

سخني خبز الهمبرجر قليلًا، ثم ضعي أقراص اللحم مع الجبن، وأضيفي شرائح الطماطم والخس والخيار المخلل حسب الرغبة مع الصوصات المفضلة.

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طريقة عمل الهمبرجر في المنزل