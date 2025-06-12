طريقة عمل كريب بالسجق بمذاق لا يقاوم

كريب بالسجق من الأكلات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي، ومختلف عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف توتا مراد، مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كريب بالسجق، فيما يلي:

مقادير كريب بالسجق

1 كوب دقيق

1 كوب حليب

2 بيضة

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل

زيت

زبدة

للحشوة:

½ كيلو سجق مفروم

فلفل رومي مفروم

فلفل حامي مفروم أخضر وأحمر

ملح وفلفل

جبن مشكلة



طريقة تحضير كريب بالسجق



يشوح السجق على النار ثم يضاف الفلفل ونقلب

تضاف الجبن المشكلة ونقلب

تحشى وحدات الكريب وتلف على شكل مثلث

تسفع على الطاسة من الجانبين