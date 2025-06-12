يعشق الكثير الفلافل الشامي ولذلك نقدم لكي اليوم أسهل طريقة لتحضير الفلافل الشامي (السوري) في البيت بطريقة بسيطة ومكونات متوفرة، تعطيك طعمًا أصيلًا مثل محلات الشام:



- المكونات:

2 كوب حمص حب منقوع 12 ساعة (لا يُسلق)

1 بصلة متوسطة

5 فصوص ثوم

1 كوب بقدونس مفروم

نصف كوب كزبرة خضراء (اختياري لكن يُفضل)

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الذوق)

½ ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم (كربونة)

1 ملعقة كبيرة طحينة (اختياري تعطي قوام غني)

2 ملعقة كبيرة دقيق (طحين) (حسب الحاجة لتماسك القوام)

زيت غزير للقلي

- طريقة التحضير:

1. نطحن المكونات:

في محضرة الطعام (الكبة)، نضع: الحمص المنقوع والمصفى، البصل، الثوم، البقدونس، الكزبرة الخضراء.

نطحن جيدًا حتى نحصل على خليط ناعم ومتماسك.

2. نضيف التوابل:

نخلط الكمون، الكزبرة الناشفة، الملح، وبيكربونات الصوديوم مع الخليط.

يمكن إضافة الدقيق أو الطحينة لتحسين التماسك حسب الحاجة.

3. نبرد العجينة:

نغطي العجينة ونضعها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك.

4. نشكل الفلافل:

نستخدم ملعقة أو قالب الفلافل (إن وُجد) لتشكيل أقراص صغيرة.

5. نقليها:

نسخن الزيت جيدًا، ثم نضع أقراص الفلافل ونقليها حتى تصبح ذهبية ومقرمشة (حوالي 3–4 دقائق).

التقديم:

قدّم الفلافل مع خبز عربي، طحينة أو لبن، مخلل، وخضار طازجة مثل الطماطم والخس.





نصائح:

لا تستخدم الحمص المعلّب أو المسلوق، يجب أن يكون منقوع فقط.

يمكنك حفظ العجينة في الفريزر لعدة أسابيع، فقط شكّلها قبل القلي مباشرة.



