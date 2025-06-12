يعشق الكثير الفلافل الشامي ولذلك نقدم لكي اليوم أسهل طريقة لتحضير الفلافل الشامي (السوري) في البيت بطريقة بسيطة ومكونات متوفرة، تعطيك طعمًا أصيلًا مثل محلات الشام:
- المكونات:
2 كوب حمص حب منقوع 12 ساعة (لا يُسلق)
1 بصلة متوسطة
5 فصوص ثوم
1 كوب بقدونس مفروم
نصف كوب كزبرة خضراء (اختياري لكن يُفضل)
1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الذوق)
½ ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم (كربونة)
1 ملعقة كبيرة طحينة (اختياري تعطي قوام غني)
2 ملعقة كبيرة دقيق (طحين) (حسب الحاجة لتماسك القوام)
زيت غزير للقلي
- طريقة التحضير:
1. نطحن المكونات:
في محضرة الطعام (الكبة)، نضع: الحمص المنقوع والمصفى، البصل، الثوم، البقدونس، الكزبرة الخضراء.
نطحن جيدًا حتى نحصل على خليط ناعم ومتماسك.
2. نضيف التوابل:
نخلط الكمون، الكزبرة الناشفة، الملح، وبيكربونات الصوديوم مع الخليط.
يمكن إضافة الدقيق أو الطحينة لتحسين التماسك حسب الحاجة.
3. نبرد العجينة:
نغطي العجينة ونضعها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك.
4. نشكل الفلافل:
نستخدم ملعقة أو قالب الفلافل (إن وُجد) لتشكيل أقراص صغيرة.
5. نقليها:
نسخن الزيت جيدًا، ثم نضع أقراص الفلافل ونقليها حتى تصبح ذهبية ومقرمشة (حوالي 3–4 دقائق).
التقديم:
قدّم الفلافل مع خبز عربي، طحينة أو لبن، مخلل، وخضار طازجة مثل الطماطم والخس.
نصائح:
لا تستخدم الحمص المعلّب أو المسلوق، يجب أن يكون منقوع فقط.
يمكنك حفظ العجينة في الفريزر لعدة أسابيع، فقط شكّلها قبل القلي مباشرة.