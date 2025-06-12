طرق سهلة للتخلص من ترهل الوجه

ترهل الوجه قد يكون نتيجة التقدم في العمر، فقدان الوزن السريع، أو العوامل الوراثية، لكن يمكن التخفيف منه وتحسين مظهر البشرة بعدة طرق سهلة وطبيعية، دون اللجوء إلى الجراحة.

إليك أهم الطرق:

1. تمارين الوجه

تمارين الوجه تساعد في تقوية عضلات الوجه وشد الجلد، مثل:

تمرين السمكة المنفوخة: انفخي خدودك واحتفظي بالهواء لعدة ثوانٍ، ثم أفرغي الهواء وكرري.

تمرين رفع الخدود: ابتسمي لأقصى درجة ممكنة مع محاولة رفع الخدود باستخدام عضلات الوجه فقط.



5–10 دقائق يومياً قد تُحدث فرقاً بعد أسابيع.

2. التدليك بزيوت طبيعية

التدليك ينشط الدورة الدموية ويحفز إنتاج الكولاجين.

زيت اللوز الحلو، زيت جوز الهند، أو زيت الأرغان: قومي بتدفئة الزيت قليلاً ودلكي وجهك بحركات دائرية تصاعدية لمدة 5–10 دقائق قبل النوم.

3. أقنعة طبيعية (ماسكات) لشد الوجه

• بياض البيض والليمون:

بياض بيضة + قطرات من عصير الليمون، يوضع على الوجه حتى يجف، ثم يُغسل بالماء الفاتر.



• ماسك النشا وماء الورد:

ملعقة نشا + ملعقة ماء ورد + قليل من الماء، يُوضع حتى يجف ثم يُغسل.

استخدمي القناع 2–3 مرات أسبوعيًا.

4. شرب كمية كافية من الماء

الجفاف يجعل البشرة أكثر عرضة للترهل. احرصي على شرب 2 لتر ماء يوميًا على الأقل.

5. نظام غذائي غني بالكولاجين ومضادات الأكسدة

أطعمة غنية بفيتامين C (الحمضيات، الفراولة).

مرق العظام، الأسماك، الخضار الورقية (كالسبانخ).

قللي من السكر والأطعمة المصنعة.

6. النوم الكافي والنوم على الظهر

النوم 7–8 ساعات يوميًا.

تجنبي النوم على الوجه لأنه قد يسبب التجاعيد والترهل مع الوقت.

7. استخدام كريمات شد البشرة

ابحثي عن منتجات تحتوي على:

الريتينول

فيتامين C

حمض الهيالورونيك

الببتيدات

8. الحماية من الشمس

التعرض للشمس دون واقٍ يُسرّع الشيخوخة. استخدمي واقيًا شمسيًا يوميًا بمعامل حماية +30 أو أكثر.



