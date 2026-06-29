مشهود له بحسن الخلق وللتفاني في العمل.. تفاصيل مصرع رئيس مدينة طابا بجنوب سيناء

خيم الحزن على ديوان عام محافظة جنوب سيناء بعد مصرع رئيس مدينة طابا اثناء توجهه إلى مدينة طور سيناء لحضور اجتماع المجلس التنفيذي، وكان مشهود له بحسن الخلق والتفاني في العمل..

مصرع رئيس مدينة طابا

لقي وائل فؤاد حلمي، رئيس مدينة طابا، مصرعه صباح اليوم إثر حادث انقلاب سيارة على طريق طابا، أثناء توجهه إلى مدينة طور سيناء لحضور اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بديوان عام محافظة جنوب سيناء.

وجرى نقل رئيس المدينة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته الناتجة عن الحادث.

ويُعد الفقيد من القيادات التنفيذية المشهود لها بالكفاءة والخبرة في العمل المحلي، حيث شغل منصب سكرتير مدينة رأس سدر قبل صدور قرار بتكليفه رئيسًا لمدينة طابا ضمن حركة التنقلات الداخلية التي أجراها اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال مؤخرًا، في إطار دعم الكفاءات وتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية.

وخلال مسيرته المهنية، عُرف الفقيد بحسن الإدارة والتفاني في أداء مهام عمله، كما حظي بتقدير واسع بين زملائه والعاملين بالوحدات المحلية المختلفة بمحافظة جنوب سيناء.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين القيادات التنفيذية والعاملين بالمحافظة فور ورود نبأ وفاته، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي اتجاه طابا - طور سيناء، وأسفر الحادث عن مصرع وائل فؤاد حلمي، رئيس مدينة طابا، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث على الفور، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

كما جرى تحرير محضر بالواقعة، والتحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة .

وأكدت بعض المصادر أن رئيس مدينة طابا كان متجهًا إلى ديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، لحضور اجتماع المجلس التنفيذي، ولكن انقلبت السيارة به.

التصريح بدفن جثمان رئيس مدينة طابا

باشرت جهات التحقيق المختصة بمدينة نويبع إجراءاتها القانونية، وصرّحت بدفن جثمان وائل فؤاد حلمي عبدالعال، رئيس مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، الذي لقي مصرعه إثر حادث سير أليم وقع بالقرب من مدخل مدينة سانت كاترين، أثناء توجهه إلى مدينة طور سيناء لحضور اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة من مرافقيه، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى سانت كاترين لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما أُودع جثمان الفقيد بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين استكمال الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.

ومن المقرر نقل الجثمان إلى مسقط رأسه بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية لدفنه، وسط حالة من الحزن بين القيادات التنفيذية والعاملين بمحافظة جنوب سيناء، الذين نعوا الفقيد، مشيدين بما قدمه من جهود مخلصة خلال مسيرته في العمل التنفيذي وخدمة المواطنين.

وكان اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، قد قرر إلغاء اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة حدادًا على وفاة رئيس مدينة طابا، كما وجّه بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل الجثمان، ومتابعة الحالة الصحية للمصابين، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث

وفي سياق متصل، قررت جهات التحقيق التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، ومناقشة سائقها عقب تماثله للشفاء للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب وقوعها، كما كلفت إدارة مرور جنوب سيناء بإجراء المعاينة الفنية لموقع الحادث، وإعداد تقرير فني شامل يحدد الأسباب الحقيقية للحادث.

اختلال عجلة القيادة في يد السائق

كشفت التحريات الأولية والمعاينة المبدئية عن ملابسات حادث انقلاب السيارة الذي أسفر عن مصرع وائل فؤاد حلمي، رئيس مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، وإصابة ثلاثة من مرافقيه، صباح اليوم الإثنين، أثناء توجههم إلى مدينة طور سيناء لحضور اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

وأفادت المعلومات الأولية بأن الحادث وقع بأحد المنحنيات الخطرة بمنطقة السعال، قبل مدخل مدينة سانت كاترين، إثر اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى فقدان السيطرة على السيارة واصطدامها بالحواجز الخرسانية على جانب الطريق، قبل أن تنقلب عدة مرات.