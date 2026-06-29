تطبيق السرد في البحث الاجتماعي.. إصدار جديد للقومي للترجمة يعيد قراءة المجتمع عبر مناهج البحث الحديثة

في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى دعم حركة الترجمة وإتاحة أحدث الإصدارات الفكرية والعلمية للقارئ العربي، يواصل المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور محمد نصر الجبالي، إثراء مكتبته العلمية بإصدار جديد يفتح آفاقًا واسعة أمام الباحثين والدارسين، إذ يصدر الطبعة العربية من كتاب "تطبيق السرد في البحث الاجتماعي.. المداخل الكمية والكيفية"، من تأليف جين إليوت، وترجمة ربيع كمال كردي صالح، ومراجعة عبد الرحمن محمد رضا الرافعي.

ويُعد الكتاب مدخلًا علميًا وتطبيقيًا متكاملًا لتوظيف السرد في البحث الاجتماعي، موضحًا كيف يمكن للمناهج الكمية والكيفية أن تتكامل في تفسير الظواهر الاجتماعية، وتحليل الخبرات الإنسانية، وبناء المعنى انطلاقًا من البيانات.

ومن خلال فصوله، يقدم الكتاب رؤية متعمقة لكيفية الإنصات إلى قصص الأفراد وتحليلها وتفسيرها، كما يوضح آليات الدمج بين البحث الكيفي والبحث الكمي للكشف عن العمليات السببية، وفهم هوية الفاعل الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص للأبعاد الأخلاقية والسياسية المرتبطة باستخدام السرد، ودور الباحث باعتباره «راويًا للنتائج» يسهم في إنتاج معرفة علمية أكثر عمقًا وإنسانية.

ولا يقتصر الكتاب على الجانب النظري، بل يسعى إلى تجاوز الحواجز التقليدية بين المناهج البحثية المختلفة في العلوم الاجتماعية، ليقدم مرجعًا علميًا يجمع بين التأصيل والتطبيق، ويخاطب الباحثين وطلاب علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، وكل من يسعى إلى تطوير أدواته البحثية وتعميق فهمه للواقع الاجتماعي.

كما يضم معجمًا لأبرز المصطلحات الحديثة المتداولة في هذا المجال، مثل المدخل التصوري، وتناقض العينة، والبيانات الطولية، والفوج، وغيرها من المفاهيم التي أصبحت جزءًا أساسيًا من الدراسات الاجتماعية المعاصرة.