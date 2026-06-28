بأصوات القراء.. "علوم مصر القديمة" يتوج أولى المبادرات التفاعلية للقومي للترجمة بخصم 40٪ يومي الاثنين والثلاثاء

أعلن المركز القومي للترجمة نتيجة أولى مبادراته التفاعلية، التي أتاحت للقراء اختيار الكتاب الذي يرغبون في اقتنائه بخصم ٤٠٪، حيث حصد كتاب "علوم مصر القديمة" في جزأيه أعلى عدد من أصوات المشاركين، ليكون الكتاب الفائز بالعرض الخاص يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ٢٩ و٣٠ يونيو ٢٠٢٦، بواقع نسخة واحدة لكل قارئ، وذلك في إطار توجهات وزارة الثقافة نحو ترسيخ المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية، وتعزيز جسور التواصل بين المؤسسات الثقافية وجمهورها.

وجاءت المبادرة انطلاقًا من إيمان المركز بأن المعرفة تزدهر بالحوار مع قرائها، وأن القارئ شريك حقيقي في رحلة التنوير وصناعة المشهد الثقافي. كما تأتي هذه الخطوة في إطار توجه المركز نحو إطلاق مبادرات تفاعلية بصورة دورية، تتيح للجمهور المشاركة في اختيار العروض والإصدارات التي تحظى باهتمامهم، بما يعزز حضور الكتاب في الحياة اليومية ويقربه أكثر من جمهوره.

ويُعد "علوم مصر القديمة" من أبرز الإصدارات المتخصصة التي تفتح نافذة واسعة على منجز الحضارة المصرية القديمة في مجالات المعرفة والعلوم. وتتناول الموسوعة، عبر مجلديها، موضوعات تمتد من نظم المعرفة وتصورات الكون في مصر القديمة، إلى التقاويم وقياس الزمن والفلك، مستندة إلى وثائق ونقوش أثرية أصلية تقدم صورة ثرية لتطور الفكر العلمي المصري عبر آلاف السنين.

والموسوعة من تأليف المؤرخ الأمريكي مارشال كلاجيت، أحد أبرز المتخصصين في تاريخ العلوم، وقد نقلها إلى العربية نخبة من أساتذة الآثار المصرية بجامعة القاهرة، هم: علاء الدين عبد المحسن شاهين، وناصر محمد مكاوي، وطارق سيد توفيق، ومحمد حسون، وشاركت في ترجمة المجلد الثاني منى زهير الشايب.

ويؤكد المركز القومي للترجمة أن هذه المبادرة تمثل بداية لسلسلة من الفعاليات التفاعلية التي تضع القارئ في قلب المشهد الثقافي، انطلاقًا من إيمانه بأن الكتاب يجد حياته الحقيقية حين يلتقي بقارئه، وأن كل اختيار يصنع فرصة جديدة للمعرفة كي تصل إلى من يبحث عنها.