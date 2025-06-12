طريقة عمل بيتزا الطاسة ببواقي لحمة العيد

إذا كنت من محبي البيتزا نقدم لك بيتزا الطاسة ببواقي لحمة العيد.

مقادير طريقة عمل بيتزا الطاسة :

للعجينة:

1 كوب دقيق.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1/3 كوب ماء دافئ (تقريبًا).

للحشوة:

1/2 كوب صلصة طماطم (جاهزة أو محضرة منزليًا).

1 كوب جبن موزاريلا مبشور.

شرائح من الخضار (فلفل، زيتون، بصل، طماطم، إلخ).

شرائح من اللحم، أو اي اضافات

رشة زعتر أو أوريجانو.

طريقة عمل بيتزا الطاسة :

ـ تحضير العجينة: في وعاء، اخلطي الدقيق مع الملح والبيكنج بودر.

ـ أضيفي زيت الزيتون وابدئي بخلط المكونات.

ـ أضيفي الماء تدريجيًا مع العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة وغير لاصقة.

ـ غطي العجينة واتركيها لترتاح لمدة 10-15 دقيقة.

ـ تجهيز الطاسة :سخني طاسة غير لاصقة على نار متوسطة مع قليل من الزيت.

ـ فرد العجينة: قومي بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق بحيث تكون بحجم الطاسة.

ـ ضعي العجينة في الطاسة واطهيها لمدة 2-3 دقائق حتى تصبح القاعدة ذهبية اللون.

ـ إضافة الحشوة: اقلبي العجينة على الجانب الآخر وادهني الوجه بصلصة الطماطم.

ـ أضيفي الجبن الموزاريلا وباقي المكونات التي ترغبين بها (الخضار، اللحم، إلخ).

ـ غطي الطاسة واتركي البيتزا على نار هادئة لمدة 5-7 دقائق حتى يذوب الجبن وينضج السطح.

ـ ارفعي البيتزا من الطاسة وقدميها ساخنة مع رشة زعتر أو أوريجانو.

