طريقة عمل بيتزا الطاسة ببواقي لحمة العيد

إذا كنت من محبي البيتزا نقدم لك بيتزا الطاسة ببواقي لحمة العيد.
مقادير طريقة عمل بيتزا الطاسة :
للعجينة:
1 كوب دقيق.
1/2 ملعقة صغيرة ملح.
1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
1/3 كوب ماء دافئ (تقريبًا).
للحشوة:
1/2 كوب صلصة طماطم (جاهزة أو محضرة منزليًا).
1 كوب جبن موزاريلا مبشور.
شرائح من الخضار (فلفل، زيتون، بصل، طماطم، إلخ).
شرائح من اللحم، أو اي اضافات
رشة زعتر أو أوريجانو.
طريقة عمل بيتزا الطاسة :
ـ تحضير العجينة: في وعاء، اخلطي الدقيق مع الملح والبيكنج بودر.
ـ أضيفي زيت الزيتون وابدئي بخلط المكونات.
ـ أضيفي الماء تدريجيًا مع العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة وغير لاصقة.
ـ غطي العجينة واتركيها لترتاح لمدة 10-15 دقيقة.
ـ تجهيز الطاسة :سخني طاسة غير لاصقة على نار متوسطة مع قليل من الزيت.
ـ فرد العجينة: قومي بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق بحيث تكون بحجم الطاسة.
ـ ضعي العجينة في الطاسة واطهيها لمدة 2-3 دقائق حتى تصبح القاعدة ذهبية اللون.
ـ إضافة الحشوة: اقلبي العجينة على الجانب الآخر وادهني الوجه بصلصة الطماطم.
ـ أضيفي الجبن الموزاريلا وباقي المكونات التي ترغبين بها (الخضار، اللحم، إلخ).
ـ غطي الطاسة واتركي البيتزا على نار هادئة لمدة 5-7 دقائق حتى يذوب الجبن وينضج السطح.
ـ ارفعي البيتزا من الطاسة وقدميها ساخنة مع رشة زعتر أو أوريجانو.