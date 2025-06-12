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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل بيتزا الطاسة ببواقي لحمة العيد

بيتزا الطاسة
بيتزا الطاسة

إذا كنت من محبي البيتزا نقدم لك بيتزا الطاسة ببواقي لحمة العيد.

مقادير طريقة عمل بيتزا الطاسة :

للعجينة:

1 كوب دقيق.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1/3 كوب ماء دافئ (تقريبًا).

للحشوة:

1/2 كوب صلصة طماطم (جاهزة أو محضرة منزليًا).

1 كوب جبن موزاريلا مبشور.

شرائح من الخضار (فلفل، زيتون، بصل، طماطم، إلخ).

شرائح من اللحم، أو اي اضافات 

رشة زعتر أو أوريجانو.

طريقة عمل بيتزا الطاسة :

ـ تحضير العجينة: في وعاء، اخلطي الدقيق مع الملح والبيكنج بودر.

ـ أضيفي زيت الزيتون وابدئي بخلط المكونات.

ـ أضيفي الماء تدريجيًا مع العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة وغير لاصقة.

ـ غطي العجينة واتركيها لترتاح لمدة 10-15 دقيقة.

ـ تجهيز الطاسة :سخني طاسة غير لاصقة على نار متوسطة مع قليل من الزيت.

ـ  فرد العجينة: قومي بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق بحيث تكون بحجم الطاسة.

ـ ضعي العجينة في الطاسة واطهيها لمدة 2-3 دقائق حتى تصبح القاعدة ذهبية اللون.

ـ إضافة الحشوة: اقلبي العجينة على الجانب الآخر وادهني الوجه بصلصة الطماطم.

ـ أضيفي الجبن الموزاريلا وباقي المكونات التي ترغبين بها (الخضار، اللحم، إلخ).

ـ غطي الطاسة واتركي البيتزا على نار هادئة لمدة 5-7 دقائق حتى يذوب الجبن وينضج السطح.

ـ ارفعي البيتزا من الطاسة وقدميها ساخنة مع رشة زعتر أو أوريجانو.
 

بيتزا بيتزا الطاسة بيتزا لحمة

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