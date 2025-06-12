سعر فستان سلمى أبو ضيف في زفاف أمينة خليل يثير الجدل| شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة سلمى أبو ضيف، وذلك خلال حضورها حفل زفاف ألفنانة أمينة خليل في اليونان.

تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في زفاف أمينة خليل



خطفت سلمى أبو ضيف الأنظار في زفاف أمينة خليل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة، واتسم باللون الزيتي الذيي اتسم ببعض التطريزات البسيطة للغاية.

قد حمل فستان سلمى أبو ضيف توقيع العلامة التجارية Zeynep Tosun، وبلغ سعر التصميم 995 دولار، أي ما يعادل 49 ألف جنيه.



انتعلت سلمى أبو ضيف ذا كعب عالي باللون الفضي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.



ومن الناحية الجمالية، بدت سلمى أبو ضيف بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

