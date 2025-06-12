أصعب لحظة في مسيرتي.. عطية الله يكشف عن أكثر مباراة أحزنته مع الأهلي

كشف المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المباراة التي شعر فيها بخيبة أمل كبيرة خلال مسيرته مع "المارد الأحمر"، مؤكدًا أن خسارة كأس السوبر الأفريقي أمام الغريم التقليدي الزمالك كانت الأكثر إيلامًا بالنسبة له.



وفي حواره مع قناة "أون سبورت"، قال عطية الله: "أكثر مباراة حزنت عندما خسرتها مع النادي الأهلي كانت مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك".

وأضاف اللاعب الدولي المغربي، متحدثًا عن تقييمه لأدائه: "في المكسب دائمًا ما يشعر الواحد بالرضا عن نفسه، وأكون خارج الملعب مدركًا لمستواي ولا أنتظر من أحد أن يخبرني بذلك. وعندما نخسر، أشعر بالحزن حتى لو كان أدائي الفردي سيئًا".



وعن أفضل مبارياته، ذكر عطية الله: "بالنسبة لأفضل مباراة لي كانت في نهائي كأس مصر ، وتمنيت أن أستمر في النادي الأهلي بسبب النظام والانضباط".



وأشاد عطية الله بالبيئة الاحترافية داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا: "النادي هنا يوفر لك كل شيء لكي تكون في أفضل حال، وهذه أكثر ما أحبه في النادي".



