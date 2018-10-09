في عيد ميلادها... معلومات لا تعرفها عن نهال عنبر

يصادف اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الفنانة نهال عنبر والتي تحتفل اليوم بعيد ميلادها 57 ، فهي من مواليد 9 اكتوبر 1961 وقد اتجهت للتمثيل بالصدفة عندما اكتشفها المخرج شريف عرفة واسند لها دور بفيلم طيور الظلام.



نهال عنبر لم تدرس التمثيل بل درست السياحة ولكنها تفرغت للتمثيل وشاركت في بطولة عشرات المسلسلات منها العصيان وسكة الهلالة وسوق العصر وامراة من زمن الحب ويا رجال العالم اتحدوا.



وتزوجت نهال عنبر من العازف مجدي الحسيني ولكنها إنفصلت عنه بعد إنجاب إبنها حسام.