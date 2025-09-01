وزير الاستثمار يناقش مع السفير الإسباني بالقاهرة تعزيز العلاقات الاقتصادية

في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها الدولية، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد ألبارو إيرانثو، سفير إسبانيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع الجانب الإسباني في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم خطط التنمية المستدامة في البلدين، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط القاهرة ومدريد.

كما شدد الخطيب على حرص الحكومة المصرية على توفير مناخ استثماري جاذب، وتعزيز التعاون مع الشركات الإسبانية بما يخدم تطلعات البلدين.

من جانبه، أعرب السفير ألبارو إيرانثو سفير إسبانيا بالقاهرة عن تقدير بلاده لمستوى التعاون القائم مع مصر، مثمناً ما تتبناه الدولة المصرية من خطوات جادة تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية، والدفع بها نحو آفاق أرحب.

عقد منتدى الأعمال المصري الإسباني

ناقش الجانبان الترتيبات الخاصة بعقد منتدى الأعمال المصري الإسباني، المقرر اقامته بالقاهرة خلال الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات المصرية والإسبانية العاملة في مختلف القطاعات.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء النتائج الإيجابية للزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا خلال شهر فبراير الماضي، والتي شهدت الإعلان عن ترقية العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الصناعة والتجارة والطاقة والسياحة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لضمان توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يعزز العلاقات المصرية الإسبانية ويدعم مصالح الشعبين المصري والإسباني.

