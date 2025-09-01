قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسي: مصر صدرت 6.8 مليون طن حاصلات زراعية منذ بداية العام
صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة
روشتة برلمانية لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة
أحمد موسى: مصر توفر مليوني طن من القمح بحلول 2027 بفضل الدلتا الجديدة.. فيديو
إطلاق أول دبلوم "مصري – ياباني" لإعداد معلم "التوكاتسو" بثلاث جامعات مصرية
طفل يعمل في بنزينة لمساعدة أسرته.. وتامر أمين: نموذج يستحق الدعم والتكريم
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قفز شخص على مقدمة سيارة بالسيدة زينب
النقل تعلن موعد إنتهاء فترة استخراج اشتراكات الاتوبيس الترددي للطلاب
برقم الجلوس .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025
عبد الحميد معالي خارج حسابات الزمالك خلال المباريات المقبلة
إخلاء سبيل سائق قطار ركاب الضبعة ومساعده على ذمة القضية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. من هي الفئات التي ستدفع 1000 جنيه؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار يناقش مع السفير الإسباني بالقاهرة تعزيز العلاقات الاقتصادية

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار
ولاء عبد الكريم

في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها الدولية، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد ألبارو إيرانثو، سفير إسبانيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع الجانب الإسباني في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم خطط التنمية المستدامة في البلدين، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط القاهرة ومدريد.

كما شدد الخطيب على حرص الحكومة المصرية على توفير مناخ استثماري جاذب، وتعزيز التعاون مع الشركات الإسبانية بما يخدم تطلعات البلدين.

من جانبه، أعرب السفير ألبارو إيرانثو سفير إسبانيا بالقاهرة عن تقدير بلاده لمستوى التعاون القائم مع مصر، مثمناً ما تتبناه الدولة المصرية من خطوات جادة تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية، والدفع بها نحو آفاق أرحب.

عقد منتدى الأعمال المصري الإسباني

 ناقش الجانبان الترتيبات الخاصة بعقد منتدى الأعمال المصري الإسباني، المقرر اقامته بالقاهرة خلال الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات المصرية والإسبانية العاملة في مختلف القطاعات.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء النتائج الإيجابية للزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا خلال شهر فبراير الماضي، والتي شهدت الإعلان عن ترقية العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الصناعة والتجارة والطاقة والسياحة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لضمان توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يعزز العلاقات المصرية الإسبانية ويدعم مصالح الشعبين المصري والإسباني.
 

لمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حجم الاستثمارات

