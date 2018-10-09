6 مؤثرات على حركة المرور الصباحية بشوارع القاهرة

تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية معدلات سير متوسطة على كافة المحاور على مستوى المدينة، وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية ولم تشهد الطرق سوى ٦ مؤثرات على حركة المرور على النحو التالي:



- كثافات أعلى كوبرى ١٥ مايو القادم من الجيزة ومتجه للقاهرة.



- كثافات بمحور الثورة ومطلع كوبرى الحرفيين للمتجه لجوزيف تيتو.



- تسريب مياه صرف بمخرج التجمع الاول المتجه للدائرى.



- اتوبيس هيئة نقل عام معطل بالخليفة المأمون مع الميرغنى وتم الانتهاء.



- مصادمة بين سيارتين الاتوستراد بالاتجاهين أسفرت عن أحجام بمنطقة المجزر الآلى دون مصابين.



- كثافات أعلى كوبرى اكتوبر فى الاتجاه القادم وسط البلد والجيزة



وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالاوناش ورفع الاعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات.



وباقى المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية و يوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة، وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات أخرى.

