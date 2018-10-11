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مرأة

اللون الأزرق المخملي يزيد من فخامة منزلك

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
يعتبر اللون الأزرق المخملى من أكثر الألوان التى تتناسب مع فصل الشتاء ولكن لا تعلم الكثير من الفتيات كيفية استغلال هذا اللون في ديكور المنزل، وهو ما يجعل العديد يلجأن إلى بحث عن كيفية استخدام اللون الأزرق المخملى فى ديكورات المنزل.

يعطى اللون الأزرق المخملى روحا من الفخامة داخل المنزل، حيث يمكنك أستخدامه فى الكراسى و الستائر، ولكن لابد من تناسيق الألوان الأخرى معه حتى تكتمل أناقة منزلك.

ويتميز هذا اللون بأنه يتماشى مع العديد من الألوان الأخرى كالأبيض و البينك و غيرهما ، وهو ما يمنح منزلك طلة جديدة و غير تقليدية.
اللون الأزرق المخملي يزيد من فخامة منزلك
اللون الأزرق المخملي يزيد من فخامة منزلك
اللون الأزرق المخملي يزيد من فخامة منزلك
اللون الأزرق المخملي يزيد من فخامة منزلك
اللون الأزرق المخملي يزيد من فخامة منزلك
اللون الأزرق المخملي يزيد من فخامة منزلك
اللون الأزرق المخملي يزيد من فخامة منزلك
اللون الأزرق المخملي يزيد من فخامة منزلك
اللون الأزرق المخملي يزيد من فخامة منزلك
اللون الأزرق المخملي يزيد من فخامة منزلك
اللون الأزرق المخملي يزيد من فخامة منزلك
اللون الأزرق المخملي يزيد من فخامة منزلك

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اللون الأزرق المخملي يزيد من فخامة منزلك

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