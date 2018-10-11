اللون الأزرق المخملي يزيد من فخامة منزلك

يعتبر اللون الأزرق المخملى من أكثر الألوان التى تتناسب مع فصل الشتاء ولكن لا تعلم الكثير من الفتيات كيفية استغلال هذا اللون في ديكور المنزل، وهو ما يجعل العديد يلجأن إلى بحث عن كيفية استخدام اللون الأزرق المخملى فى ديكورات المنزل.





يعطى اللون الأزرق المخملى روحا من الفخامة داخل المنزل، حيث يمكنك أستخدامه فى الكراسى و الستائر، ولكن لابد من تناسيق الألوان الأخرى معه حتى تكتمل أناقة منزلك.



