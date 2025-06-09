شقيقان يمزقان جسد شاب في البلينا بسوهاج

أُصيب شاب بطعنات متفرقة بالجسد على إيدي شقيقين في مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة، في مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج .

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من مستشفى برديس المركزي.

بوصول المدعو "سعودي ج.ك.ا"، 19 عامًا، طالب، ويقيم بدائرة المركز، مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالبطن، بالإضافة إلى جرح قطعي باليد اليمنى، وتم حجزه لتلقي الإسعافات اللازمة ومتابعة حالته الصحية.

وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب، اتهم كلاً من "عبد الرحيم م.س.د"، 17 عامًا، عامل، وشقيقه "إسلام"، 27 عامًا، عامل، ويقيمان بذات الناحية، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين"، كان بحوزة المتهم الأول، مما أسفر عن إصابته، وذلك على خلفية مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا من ضبط المتهمين، كما تم ضبط السلاح المستخدم بإرشاد المتهم الأول، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وأكدا أن الاعتداء جاء نتيجة للخلافات المتكررة مع المجني عليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.