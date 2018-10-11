باب النجار مخلع.. صائدة ثعابين تقع في قبضة كوبرا حتى الموت

نجت سيدة تعمل في صيد الثعابين من الموت بأعجوبة، بعد أن التف ثعبان ضخم حول جسدها ورقبتها ليخنقها بشدة، ولكنها تمكنت في النهاية من الإفلات منه.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وقعت الحادثة عندما كانت السيدة الاسترالية "سو امبلر" متجهة إلى حديقة منزلها الموجود بجنوب مدينة كيرنز في كوينزلاند لصيد ثعبان ضخم من شجرة.





ولسوء الحظ سقط ثعبان كوبرا من الشجرة على السيدة "امبلر"، والتف بإحكام حول رقبتها في محاولة لخنقها، وكان الثعبان قويًا، واستطاع جيرانها إنقاذها بأعجوبة، لكن تسببت تلك الواقعة في تدفق الأوعية الدموية في عينيها من الضغط الشديد.





ونشرت" امبلر" صورة لإصاباتها على صفحتها بموقع "فيسبوك"، مؤكدة أنها كانت على بعد دقائق فقط من الموت، فقالت: "إذا لم يفكر سريعا جيراني، لم أكن حاليا على قيد الحياة لأقول قصتي".





وأكملت: "انتهى بي المطاف بعينين سودانيين، وقطعت الكثير من الأوعية الدموية في عيني"، موجهة نصيحة للناس عند رؤية ثعبان، بأن يتواصلوا مع صائد ثعابين وعدم إزالته بنفسه.



