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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تغمدها الله بواسع رحمته.. يسرا تنعى والدة كريم عبد العزيز

يسرا
يسرا

حرصت الفنانة يسرا، على نعي والدة الفنان كريم عبد العزيز، من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، وذلك بعدما وافتها المنية أمس الأربعاء 8 مايو. 

وكتبت يسرا، في تغريدة لها عبر موقع اكس: «إنا لله وإنا إليه راجعون .. خالص عزائي للصديق الغالي كريم عبد العزيز في وفاة والدته السيدة سهير عبد العزيز تغمدها الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان». 

 

جنازة وعزاء والدة كريم عبد العزيز 

قررت أسرة والدة الفنان كريم عبد العزيز منع تصوير الجنازة، وهو الأمر الذي شددوا عليه في إعلان الوفاة، حسبما جاء في بيان من المكتب الإعلامي للفنان.

وكتبوا: "إنا لله وإنا إليه راجعون ، انتقلت إلى رحمه الله تعالى سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبدالعزيز.

وستشيع الجنازة اليوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر  وسيقام العزاء اليوم الخميس بمسجد الشرطه بالشيخ زايد .

وتابعوا:"ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا علي حرمه الموت وذلك بناء علي طلب الاسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء ..

حرص النجم أحمد السقا على نعي النجم كريم عبد العزيز في وفاة والدته السيدة سهير عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم.

وكتب السقا عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة أخى وصديق عمرى كريم عبد العزيز، اللهم اغفر لها وارحمها و اجعلها من أهل الجنة، برجاء قراءة الفاتحة و الدعاء".

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي، منذ قليل وفاة السيدة سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبدالعزيز.

وكتبت بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، قائلة: «البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة، سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبدالعزيز، وياسمين عبدالعزيز».

وأضافت: «وتشييع الجنازة غدا الخميس ٥/٩ من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر إن شاء الله».

نشر أحمد السقا تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يوجه فيها رسالة إلى الفنان كريم عبد العزيز.

وقال أحمد السقا : قاعد وصاحى بدرى ولقيت نفسى عايز أقول كلمة فى حق أجمل وأجدع صاحب قابلته في حياتى من وإحنا عيال صغيرين انا كنت عايش في شارع شهاب وهو عايش في العجوزة والقدر ربطنا ببعض  ومن يومها واحنا اكتر من الأخوات  وربنا يخلينا لبعض لأنه بجد راجل وجدع ومتربى وابن ناس وطول عمرنا مابنقولش لبعض غير إزيك يا صاحبى …عامل إيه يا صاحبى… أو مبروك يا صاحبى… وحقك عليا انى أقولك  ربنا يخليك ليا يا صاحبى…… صاحبى واخويا اللى بجد   كريم عبد العزيز…..رقبتى ليك يا صاحبى…. كلمة حق فى حقك يا صاحبى……ملحوظة عشان الناس اللى بتصطاد في الميه العكرة  دي الصورة اللى كريم كسب بيها جوى أورد وفى كل الحالات صاحبى قمر.٠

 

كريم عبد العزيز الفنان كريم عبد العزيز يسرا الفنانة يسرا والدة كريم عبد العزيز

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