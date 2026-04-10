بسمة وهبة: ما حدث بين سميرة وحماتها نموذج نادر للإنسانية

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن حلقة برنامجها جاءت هذه المرة بشكل مختلف، حيث قررت مع فريق الإعداد تقديم محتوى مبهج، يهدف إلى نشر الطاقة الإيجابية بين المشاهدين، موضحة أن ردود فعل الجمهور على الحلقة السابقة كانت دافعًا أساسيًا لهذا التوجه.

الحب الحقيقي أفعال مش مجرد كلام.. والتضحية والإخلاص قادران على إنقاذ الأرواح

وأضافت بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": “النهارده حلقة كاجوال ومبهجة، لأن ناس كتير إمبارح كلمتني وقالتلي قد إيه حسوا بطاقة إيجابية كبيرة”، مشيرة إلى أن قصة "سميرةط التي تبرعت بجزء من كبدها لحماتها؛ كانت مثالًا حيًا على التضحية والحب الحقيقي.

وأوضحت أن ما حدث يعكس قيمة إنسانية عميقة، حيث أن “مرات الابن” قدمت هذا الفعل رغم أن كثيرين قد يرفضون ذلك حتى لو كان المتبرع من نفس الدم، مؤكدة أن هذا المشهد الإنساني البسيط كان له تأثير بالغ على كل من شاهده داخل الاستوديو وخارجه.

وشددت بسمة وهبة على أن هذه النماذج تذكرنا بأن الحب لا يُقاس بالكلمات بل بالأفعال، وأن التضحية والإخلاص يمكن أن يكونا مصدرًا لنشر الطاقة الإيجابية في المجتمع، قائلة: “اللي شوفناه كان حاجة حلوة أوي يا جماعة.. حلوة بجد”.