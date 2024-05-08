الحركة المدنية تساند الجيش المصري وتطالب بإلغاء كامب ديفيد

أكدت الحركة المدنية الديمقراطية وهى تتابع الهجوم الصهيوني الإجرامى على رفح والشريط الحدودى مع قطاع غزة والكيان الصهيوني أنها تقف فى الصف الأول مع كل القوى الوطنية ضد العدوان الصهيونى الذى يمثل حلقة أخرى فى مخطط إبادة الشعب الفلسطينى وانتهاكاً لسيادة مصر وأمنها القومى وخرقاً من جانب الكيان الصهيونى لاتفاقية كامپ ديڤيد، لذا فقد وجب تمزيقها بل ورد العدوان المدعوم من الإدارة الأمريكية وبعض الحكومات الغربية.

تثق الحركة المدنية الديموقراطية بأن مصر قادرة بجيشها وشعبها على الدفاع عن سيادتها وتلح فى هذا الظرف على المطالب التالية :

● اعتبار اتفاقية كامب ديفيد وما ترتب عليها لاغياً، بعد ان انتهكت إسرائيل بنودها واسقطتها عملياً من جانب واحد

● طرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية من مصر وقطع العلاقات معها.

● حق مصر وقواتها المسلحة وحدها وبدعم من الشعب فى استخدام كل أدوات ومصادر القوة لرد العدوان.

● ضرورة تقديم كل اشكال الدعم للشعب الفلسطينى ولتمسكه بأرضه وحقه فى تقرير المصير ومقاومة عمليات الطرد الجماعى والتهجير القسرى تحت قصف النيران وعمليات الخنق والحصار والتدمير لكل موارد وفرص الحياة.

● المطالبة بإطلاق سراح كل السجناء على خلفية التظاهر دعماً لفلسطين وكل سجناء الرأى عموماً تأكيدا للحق فى التنوع ووحدة الشعب فى مواجهة العدوان

● رفع كل القيود عن التعبير الحر عن الغضب الشعبى الجارف ضد توحش عصابات الصهاينة والتضامن مع شعب فلسطين..

وتعرب الحركة المدنية عن تقديرها لصحوة ضمير شعوب العالم ومواقف الحكومات التى ادانت عنصرية الصهاينة واخر تجلياتها مظاهرات الجامعات فى أوروبا وأمريكا وكل العالم تنديدا بمذابح إسرائيل.



النصر لمصر .. النصر لفلسطين

