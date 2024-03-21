كانت ستنهار..مفيد شهاب يكشف موقف الرئيس الراحل مبارك من اتفاقية السلام بسبب طابا|فيديو

أكد الدكتور مفيد شهاب عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، أن إسرائيل كانت تري أن التحكيم الدولي سينصف طرف على آخر وهم خائفين من خسارة طابا ورأس النقب، قائلا:"لو أصرت إسرائيل على عدم الذهاب للتحكيم الدولي كانت ستتسبب في عدم تنفيذ اتفاقية السلام والعلاقات ستنهار ومفاوضاتها مع الأردن ستنهار".



وأضاف الدكتور مفيد شهاب، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد،:"لو أصرت إسرائيل على عدم الذهاب للتحكيم الدولي كان من الممكن أن نقطع العلاقات والحرب ستعود"، موضحا أن مصر لم تكن ستترك طابا لإسرائيل مهما كان الثمن.

كان لدينا تفكير في الذهاب إلى محكمة العدل الدولية بسبب مماطلة إسرائيل في عودة طابا



كما أكد الدكتور مفيد شهاب، أن الرئيس الراحل مبارك طلب مني قراءة ملف طابا بعناية شديدة، قائلا:" أكدت للرئيس الراحل مبارك أن موقفنا في قضية طابا ورأس النقب قوي لو ذهبنا للتحكيم الدولي".



وقال :" كان لدينا تفكير في الذهاب إلى محكمة العدل الدولية بسبب مماطلة إسرائيل في عودة طابا ورأس النقب"، قائلا:"إسرائيل رفضت الذهاب الى محكمة العدل الدولية بشأن طابا ورأس النقب".



وأشار الدكتور مفيد شهاب، إلى أن الملف الذي أعطاه لي الرئيس الراحل مبارك كان يحتوي علي مستندات تؤكد أن طابا مصرية قبل وجود إسرائيل، مؤكدا أن مصر كانت هي صاحبة السيادة على أراضيها قبل56 و 67، قائلا:"حدود مصر واضحة ولا تقبل الجدال".



كما أكد أن المفاوضات بشأن طابا ورأس النقب كانت بين القاهرة وتل أبيب، موضحا أن إسرائيل أعلنت الانسحاب من المفاوضات في فترة من الفترات والصحف المصرية أعلنت ذلك وقتها.