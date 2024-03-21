عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كانت ستنهار..مفيد شهاب يكشف موقف الرئيس الراحل مبارك من اتفاقية السلام بسبب طابا|فيديو

الرئيس الراحل محمد
الرئيس الراحل محمد حسني مبارك

أكد الدكتور مفيد شهاب عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، أن إسرائيل كانت تري أن التحكيم الدولي سينصف طرف على آخر وهم خائفين من خسارة طابا ورأس النقب، قائلا:"لو أصرت إسرائيل على عدم الذهاب للتحكيم الدولي كانت ستتسبب في عدم تنفيذ اتفاقية السلام والعلاقات ستنهار ومفاوضاتها مع الأردن ستنهار".


وأضاف الدكتور مفيد شهاب، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد،:"لو أصرت إسرائيل على عدم الذهاب للتحكيم الدولي كان من الممكن أن نقطع العلاقات والحرب ستعود"، موضحا أن  مصر لم تكن ستترك طابا لإسرائيل مهما كان الثمن.

 كان لدينا تفكير في الذهاب إلى محكمة العدل الدولية بسبب مماطلة إسرائيل في عودة طابا 


كما أكد الدكتور مفيد شهاب، أن الرئيس الراحل مبارك طلب مني قراءة ملف طابا بعناية شديدة، قائلا:" أكدت للرئيس الراحل مبارك أن موقفنا في قضية طابا ورأس النقب قوي لو ذهبنا للتحكيم الدولي".


وقال :" كان لدينا تفكير في الذهاب إلى محكمة العدل الدولية بسبب مماطلة إسرائيل في عودة طابا ورأس النقب"، قائلا:"إسرائيل رفضت الذهاب الى محكمة العدل الدولية بشأن طابا ورأس النقب".


وأشار الدكتور مفيد شهاب، إلى أن الملف الذي أعطاه لي الرئيس الراحل مبارك كان يحتوي علي مستندات تؤكد أن طابا مصرية قبل وجود إسرائيل، مؤكدا أن مصر كانت هي صاحبة السيادة على أراضيها قبل56 و 67، قائلا:"حدود مصر واضحة ولا تقبل الجدال".


كما أكد أن المفاوضات بشأن طابا ورأس النقب كانت بين القاهرة وتل أبيب، موضحا أن إسرائيل أعلنت الانسحاب من المفاوضات في فترة من الفترات والصحف المصرية أعلنت ذلك وقتها.

طابا إسرائيل راس النقب الأردن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخير قادم .. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي للتخفيف عن المواطنين

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

عودة للأجواء الباردة وسقوط الأمطار.. مفاجأة غير متوقعة فى الطقس

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

مليارات الدولارات .. قطاع الغاز يكشف عن بشائر للمصريين

قرار جديد للمحكمة بشأن إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيه شهريا لتوأم زينة

ترشيحاتنا

سعر أقل دولار في البنوك اليوم 21-3-2024

سرق قضبان السكة الحديد.. موظف يواجه الحبس والغرامة 20 ألف جنيه| بالقانون

نص دستة أهداف| الأهلي 2008 يقسو على الإسماعيلي في عقر داره

منتخب مصر الأولمبي يفوز على الإمارات في بطولة غرب آسيا

موقع أمريكي: الجنيه المصري يواصل التعافي أمام الدولار

عجائب قيام الليل في رمضان.. معجزة لمن كانت له حاجة عند الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج ناعم.. نادين نجيم تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

عمرها 60 عامًا.. شاهد أول سيارة لامبورجيني في العالم

أجملهن نسرين طافش ونرمين الفقي.. فنانات تألقن بالقفطان والعبايات في رمضان

لقيناك حابس فجيناك لابس .. حقيقة ترنيمة تحضير الجن في مسلسل المداح

فيديو

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

اﻟﻤﺰﻳﺪ