لماذا تمسكت إسرائيل بـ طابا ورأس النقب؟.. مفيد شهاب يكشف أهميتهما|فيديو

كشف الدكتور مفيد شهاب، عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، تفاصيل عملية المفاوضات المصرية لاسترداد طابا آخر نقطة مصرية على الحدود مع إسرائيل.

وأضاف مفيد شهاب في حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن الفريق كمال حسن علي كان يقود المفاوضات من جانب مصر وشارون كان يقود المفاوضات من جانب إسرائيل، موضحا أن الفريق كمال حسن علي كان يتصدى لكل مراوغات إسرائيل والتي كان ينفذها شارون للاستيلاء على أراضي مصرية.

إسرائيل تصورت أن مصر ستترك طابا ورأس النقب



وأشار عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، إلى أن إسرائيل تصورت أن مصر ستترك طابا ورأس النقب على أساس أن الرئيس الراحل حسني مبارك يعلن الانتصار واسترداد الأرض أمام الشعب كمكسب سياسي، مضيفا أن الرئيس مبارك ألقى خطابا في 25 أبريل 1982 وأعلن انسحاب إسرائيل على 3 مراحل من الأراضي المصرية.

وأكد مفيد شهاب، أن الرئيس الراحل حسني مبارك ألقى خطابا في 25 أبريل 1982 أعلن فيه للشعب أن هناك 5 نقاط بها خلافات بين مصر وإسرائيل وأكد أن مصر متمسكة بكل الأراضي التي لم تنسحب منها إسرائيل، لافتا إلى أن مبارك أكد أن مصر وقعت اتفاقا مؤقتا مع إسرائيل من أجل مفاوضات على طابا ورأس النقب لرفض إسرائيل الانسحاب.

وتابع أن إسرائيل كانت تريد طابا ورأس النقب لأنهما مناطق استراتيجية، لا سيما التمسك بطابا بشدة لأنها منطقة واعدة للسياحة، بينما إصرارها على التمسك برأس النقب لأنها تمثل أهمية عسكريا لها.

ولفت إلى أنه كانت هناك أقوال قليلة تتحدث عن أن إسرائيل أخطأت بالتوقيع علي اتفاقية السلام مع مصر، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر كان حريصا على حدوث السلام بين مصر وإسرائيل.

وأكمل مفيد شهاب، أن الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر كان لديه فكرة لتكرار تجربة السلام بين مصر وإسرائيل مع كل الدول العربية، مضيفا أن إسرائيل كانت متشددة في المفاوضات بعد 25 أبريل 1982 ورفضت تسليم الأرض المصرية المتبقية.

ونوه بأن الراحل الدكتور عصمت عبدالمجيد، وزير الخارجية وقتئذ ترأس فريقا من الخبراء لبدء المفاوضات مع إسرائيل بعد 25 أبريل 1982 على الأراضي المصرية التي يرفضون تسليمها، مضيفا أن الدكتور عصمت عبدالمجيد دعاه للمشاركة كمستشار قانوني في مفاوضات مصر مع إسرائيل بعد 25 أبريل 1982.

كما أشار مفيد شهاب إلى أن المفاوض الإسرائيلي دائما لا ينفعل ولكن لا ينطق أبدا بالحقيقة ويتمسك بالأكاذيب، محذرا كل من يتفاوض مع إسرائيل بضرورة أن يكون صبورا معهم لأنهم متعبين ومراوغين جدا.

وأكد أن إسرائيل كانت تريد التوسع من خلال الاستيلاء على أراضي مصر، مضيفا أن إسرائيل تريد التوسع من خلال الاستيلاء على الأراضي بالقوة والنصب بأي وسيلة.