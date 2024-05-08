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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار عاجل لـ التعليم في إلقاء معلمة ماء مغليًا على تلميذة بالجيزة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

انتشرت حالة من الجدل على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول أنباء عن قيام معلمة بإلقاء مياه مغلية على رأس تلميذة في الصف السادس الإبتدائي، أثناء وقوفها في فناء المدرسة 

وتداول رواد السوشيال، أنه في إحدى المدارس الموجودة بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، كانت المعلمة تقف في الدور الأول، وكانت تلقي المياه المغلية في الفناء دون أن تتأكد من وجود أي تلاميذ في الفناء من عدمه.

ومن جانبها تابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الواقعة المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلى الفور قررت فتح تحقيق للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة المذكورة والاطمئنان على حالة التلميذة المتضررة .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لن تتهاون مع أي تقصير يمس سلامة أبناءنا الطلاب في جميع مدارس الجمهورية.

وأضاف المصدر، أنه في حالة التأكد من صحة الواقعة المذكورة ، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تورط في الضرر الذي يقال انه وقع على احدى تلميذات 6 ابتدائي 

وكان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بوضع مصلحة الطالب أولا فى الاعتبار في جميع مدارس الجمهورية .

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتوفير المناخ المناسب داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024 وتوفير احتياجات الطلاب وتيسير أداء الامتحانات، وانضباط اللجان، مع الالتزام الكامل بكل التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

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قرار عاجل لـ التعليم في إلقاء معلمة ماء مغليًا على تلميذة بالجيزة

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