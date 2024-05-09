مي القاضي تثير الجدل بفستان ملفت| صور

حرصت الفنانة مي القاضي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.



ظهرت مي القاضي في الصور بإطلالة ملفتة كما وصفها البعض، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأسود الذي كشف عن رشاقتها.

أنتعلت مي القاضي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي زادت من جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي القاضي على خصلات شعرها الأسود المنسدله، ووضعت مكياجا هادئا مرتكزا على الألوان التي كشفت عن جمال ملامحها.

