عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مي القاضي تثير الجدل بفستان ملفت| صور

مي القاضي
مي القاضي

حرصت الفنانة مي القاضي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

تعليق صادم من ناقد موضة على ملابس هيفاء وهبي في البحرين| شاهد

txt

سعر فستان إليسا في أمريكا يثير ضجة.. مبلغ خرافي


ظهرت مي القاضي في الصور بإطلالة ملفتة كما وصفها البعض، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأسود الذي كشف عن رشاقتها.
أنتعلت مي القاضي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي زادت من جاذبيتها.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي القاضي على خصلات شعرها الأسود المنسدله، ووضعت مكياجا هادئا مرتكزا على الألوان التي كشفت عن جمال ملامحها.
 

مي القاضي 
مي القاضي الفنانة مي القاضي مي القاضي صور إطلالات مي القاضي أخبار مي القاضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحركة المدنية تساند الجيش المصري وتطالب بإلغاء كامب ديفيد

بالمايوه.. ناهد السباعي وغادة عادل تثيران الجدل على إنستجرام

قرار عاجل لـ التعليم في إلقاء معلمة ماء مغليًا على تلميذة بالجيزة

منشآت مستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء .. تعرف عليها

شبانة يفجرها: تأجيل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

بشائر الخير | قرار جديد بشأن رأس الحكمة .. إيه الحكاية ؟

الجنايات للمتهمين بقـ ـتل الجنرال اليمني: باعتا جسديهما لمن يدفع

موضوعات متعلقة

كيف يمكن للتدخين أن يضر القلب؟.. تحذير عاجل

نسرين طافش تستعرض أناقتها بفستان مبهج| شاهد

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بالأحمر الناري| شاهد

تعليق صادم من ناقد موضة على ملابس هيفاء وهبي في البحرين| شاهد

سعر فستان إليسا في أمريكا يثير ضجة.. مبلغ خرافي

محمد عبده يعلن إصابته بمرض خطير| تفاصيل غير متوقعة عن حالته الصحية

أسباب تجعل الكلاب تتبعك إلى الحمام| تفاصيل

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان مبهج| شاهد

ترشيحاتنا

فضل ذو القعدة 1445.. 4 أسباب لتعظيم الشهر الحرام في أول أيامه

اليوم.. محاكمة حسين الشحات في التعدي على لاعب نادي بيراميدز

سقوط قذائف بالقرب من الرصيف البحري الأمريكي في غزة

الجنايات للمتهمين بقـ ـتل الجنرال اليمني: باعتا جسديهما لمن يدفع

أدعية فك الكرب والهم في أول أيام ذو القعدة الحرام.. 7 كلمات مستجابة الآن

منشآت مستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء .. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي القاضي تثير الجدل بفستان ملفت| صور

ابنة أصالة تبهر متابعيها بفستان محتشم| شاهد

أرخص 3 سيارات لا تتعدى الـ100 ألف جنيه.. تعرف عليها

5 طرق سحرية لمنع رائحة الفم الكريهة| تفاصيل

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-