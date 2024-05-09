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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ابنة أصالة تبهر متابعيها بفستان محتشم| شاهد

أبنة أصالة
أبنة أصالة

شاركت شام الذهبي أبنة الفنانة أصالة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

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ظهرت أبنة أصالة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم بدرجات اللون البيج المتناسق مع لونن بشرتها.
ولم تبالغ أبنة أصالة في الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة مما كشف عن ذوقها الراقي والرفيع في أختيار الإطلالات التي تظهر بها.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شام الذهبي على خصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.
 

شام الذهبي 
أصالة ابنة الفنانة أصالة شام الذهبى ابنة الفنانة اصالة بنت أصالة أعمال شام الذهبى

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