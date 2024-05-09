ابنة أصالة تبهر متابعيها بفستان محتشم| شاهد

شاركت شام الذهبي أبنة الفنانة أصالة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.



ظهرت أبنة أصالة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم بدرجات اللون البيج المتناسق مع لونن بشرتها.

ولم تبالغ أبنة أصالة في الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة مما كشف عن ذوقها الراقي والرفيع في أختيار الإطلالات التي تظهر بها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شام الذهبي على خصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.

