مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 4 آخرين برصاص جيش الاحتلال اليوم

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 4 آخرين اليوم برصاص الاحتلال، في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان "انتفاضة القدس".



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطنين برصاص الاحتلال شرق البريج وأصيب 4 بالرصاص في محيط موقع ملكة شرق غزة وموقع أبو صفية شرق جباليا حيث انتشر القناصة بشكل كبير خلف السواتر الترابية.



وتوافد الآلاف لمخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ29 لمسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان "انتفاضة القدس".



وأشعل الشبان عشرات الإطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة وقابلتهم قوات الاحتلال بإطلاق وابل من قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين.