اقتصادية قناة السويس: نتوقع استقبال 750 ألف طن قمح سنويا بميناء غرب بورسعيد

قال اللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة الإقتصادية للمنطقة الشمالية لقناة السويس، إن هناك خطة قصيرة الأجل لتطوير وتفعيل ميناء غرب بورسعيد لاستقبال شحنات القمح الخاصة بالسلع التموينية.



وأضاف درويش في مداخلة هاتفية على قناة " تن"، أن هناك خطة طويلة الأجل يتم تنفيذها في عامين من الآن، لتطوير ميناء غرب بورسعيد بشكل كامل، والرصيف السياحي لإستقبال حمولات السفن، وتطوير أرصفة البضائع لإستقبال أكثر من مركب في نفس التوقيت، مع توفير مخازن غلال كافية للشحن والتفريغ.



وتابع: "عقدنا اجتماع مع شركة بورسعيد المنوط بها الشحن والتفريغ، وشركة الصوامع المنوط بها التخزين، وتم توقيع عقد بين هيئة السلع التموينية وشركة بورسعيد لإستقبال شحنات القمح الخاصة بالسلع التموينية، ومن المتوقع استقبال شحنات من 500 إلى 750 ألف طن قمح سنويا في ميناء غرب بورسعيد.