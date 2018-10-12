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أخبار العالم

موسكو: 8 طائرات أجنبية نفذت عمليات استطلاع قرب الأجواء الروسية الأسبوع الماضي

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:03 م
مقاتلات روسية
مقاتلات روسية
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 8 طائرات أجنبية نفذت الأسبوع الماضي عمليات استطلاع قرب الأجواء الروسية، ولم تبتعد إلا بعد إقلاع مقاتلات روسية لإجبارها على الابتعاد.

وذكرت صحيفة "النجم الأحمر" لسان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، استنادا لتقرير صادر عن الوزارة، أن مقاتلات تابعة للدفاع الجوي الروسي أقلعت من قواعدها 3 مرات لاعتراض الطائرات الغريبة ومنعها من انتهاك حرمة الأجواء الروسية.

وأوضحت الصحيفة أن الأسبوع قبل الماضي شهد رصد اقتراب 21 طائرة أجنبية من الحدود الروسية بهدف الاستطلاع والتجسس، وانطلقت 5 مقاتلات روسية لاعتراضها ومنعها من انتهاك المجال الجوي الروسي.

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