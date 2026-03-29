خبير: إيران توظف الحوثيين ومضيق هرمز لإطالة أمد الصراع وتحقيق مكاسب استراتيجية

منار عبد العظيم

كشف اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية، أن إيران تتبع نهجًا مدروسًا في إدارة الصراع، يقوم على إطالة أمد الحرب بدلًا من حسمها سريعًا.

وأوضح أن هذا التوجه يمنح طهران فرصة لتحقيق مكاسب استراتيجية تدريجية، سواء على المستوى العسكري أو السياسي أو الاقتصادي، دون الانخراط المباشر في مواجهة شاملة قد تكون مكلفة.

تأجيل إشراك الحوثيين: تكتيك محسوب

أشار الحلبي إلى أن إيران تعمدت تأجيل إشراك جماعة الحوثيين في العمليات العسكرية المباشرة، معتبرًا أن هذا القرار ليس ضعفًا، بل تكتيك يهدف إلى:

توزيع أدوار القوى الحليفة في توقيتات مختلفة

الحفاظ على أوراق ضغط إضافية لاستخدامها لاحقًا

إطالة زمن الصراع واستنزاف الخصوم

وأكد أن إدخال الحوثيين في مرحلة متأخرة قد يؤدي إلى تصعيد جديد يغير موازين القوى.

مضيق هرمز: الورقة الأخطر في يد إيران

لفت الحلبي إلى أن مضيق هرمز يمثل أحد أهم أدوات الضغط الاستراتيجية لإيران، نظرًا لأهميته الحيوية في حركة التجارة العالمية، خاصة النفط.

وأوضح أن إيران تمتلك القدرة على:

تعطيل الملاحة البحرية

استهداف السفن باستخدام الطائرات المسيرة

فرض تهديد دائم على خطوط الإمداد

وأشار إلى أن وتيرة استهداف السفن في المنطقة تشهد تصاعدًا، بالتزامن مع انتشار واسع للطائرات بدون طيار.

سيناريوهات التدخل الأمريكي المحتمل

تحدث الحلبي عن طرح سابق يتعلق بإمكانية تدخل الولايات المتحدة لفتح المضيق، عبر تنفيذ تحرك عسكري يهدف إلى:

السيطرة على إحدى الجزر ذات الأهمية الاستراتيجية لإيران

استخدامها كورقة تفاوضية

الضغط لإعادة فتح الملاحة في المضيق

لكن هذا السيناريو يظل معقدًا، نظرًا لحساسية المنطقة وتشابك المصالح الدولية فيها.

تحديات أمام القوات البحرية الأمريكية

أكد الخبير العسكري أن أي تحرك للقوات البحرية الأمريكية سيواجه صعوبات كبيرة، أبرزها:

ضرورة المرور عبر مضيق هرمز

التعرض لخطر الاستهداف المباشر

صعوبة تأمين خطوط الملاحة بشكل كامل

وهو ما يجعل أي تدخل عسكري محفوفًا بالمخاطر، خاصة في ظل التطور التكنولوجي في الأسلحة غير التقليدية.

أهداف إيران: اقتصاد وسياسة تحت الضغط

اختتم الحلبي تحليله بالإشارة إلى أن من بين أهداف إيران الأساسية:

رفع أسعار الطاقة عالميًا

خلق حالة من التوتر داخل الولايات المتحدة وإسرائيل

الضغط على الخصوم سياسيًا واقتصاديًا

مؤكدًا أن إطالة أمد الحرب تمنح إيران مساحة أوسع للمناورة وتحقيق أهدافها دون الدخول في مواجهة مباشرة شاملة.

طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
اعراض السل
كيمي أنتونيللي
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
