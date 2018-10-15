وزير الطيران: مطار سفنكس يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030

قال الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، إن مشروع مطار سفنكس الدولي يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر2030 الرامية إلى تحقيق خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية المستدامة وﺗﻮفير اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ لتشجيع الاﺳﺘﺜﻤﺎر الخارجى وتنشيط الحركة السياحية .





وأضاف وزير الطيران، خلال فعالية التشغيل التجريبي لمطار سفنكس الجديد، أن الهدف الرئيسى من إنشاء المطار هو تخفيف الضغط الكبير على مطار القاهرة واستيعاب حركة النمو المستمر للركاب إضافة إلي تنشيط الحركة السياحية الوافدة ، كما يخدم المطار أهالى مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد ومحافظات أخرى من بينها الفيوم وبني سويف والمنيا .





وأوضح المصرى أن مرحلة التشغيل التجريبى لمطار سفنكس تسمح لنا باختبار ومتابعة الكفاءة التشغيلية للمطار بطريقة عملية حيث يتم التركيز على اختبار كافة الأنظمة التشغيلية والأمنية وتحديد المشكلات الفنية إذا وجدت ومعالجتها قبل الافتتاح الرسمى للمطار .



