محافظ مطروح يتفقد مصنع تدوير القمامة ويبحث تطويره.. شاهد

تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح مصنع تدوير القمامة بالكيلو 10 شرق مدينة مرسى مطروح للوقوف على الطاقة الإنتاجية للمصنع والمشكلات التى تواجه منظومة الإنتاج به.



وتفقد الغرابلى خطوط ومراحل الإنتاج ومنها الفرز اليدوي وكبس المخلفات وغيرها .



وطالب محافظ مطروح بمراجعة الطاقة العمالية بالمصنع وحصر كافة المعدات المعطلة بالمصنع لعمل الصيانة اللازمة لها وتكلفتها ، كذلك دراسة مقترحات تطوير منظومة الإنتاج بالمصنع لتعظيم الاستفادة منه وتحقيق العائد الاقتصادى.



رافق محافظ مطروح خلال الجولة كلا من المهندس تامر سعيد السكرتير العام والأستاذ محمد جابر رئيس مدينة مرسى مطروح ومديرى المديريات والإدارات المعنية.