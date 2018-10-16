فيسبوك تتخذ إجراءات جديدة للحد من التلاعب بالأصوات في الانتخابات الأمريكية

قال مسؤولون تنفيذيون في "فيسبوك"، إن الشركة ستتخذ خطوات جديدة، قبل وأثناء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي؛ للحد من التلاعب بالأصوات من خلال منصتها.



وأوضح المسؤولون، في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الفضائية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن فيسبوك ستحظر نشر المعلومات الخاطئة بشأن شروط التصويت في الانتخابات، كما ستتحقق من التقارير الزائفة عن العنف، أو طول طوابير الانتظار عند مراكز الاقتراع.



وذكرت الشركة، أن المعلومات بشأن التصويت، ستمثل أحد الأمور القليلة المحظورة على فيسبوك، وإن هذه السياسة ستطبق عبر ما تسميه وسائط "معايير المجتمع".



وكان مشرعون أمريكيون، قد هددوا- في سبتمبر الماضي- كل من شركات "فيسبوك" و "تويتر" و"جوجل"، باتخاذ إجراء؛ إذا لم تقم بما يكفي للحد من انتشار المعلومات المغلوطة، ومحاربة الجهود الخارجية للتأثير على السياسة الأمريكية.