ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

فيسبوك تتخذ إجراءات جديدة للحد من التلاعب بالأصوات في الانتخابات الأمريكية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:45 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال مسؤولون تنفيذيون في "فيسبوك"، إن الشركة ستتخذ خطوات جديدة، قبل وأثناء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي؛ للحد من التلاعب بالأصوات من خلال منصتها.

وأوضح المسؤولون، في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الفضائية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن فيسبوك ستحظر نشر المعلومات الخاطئة بشأن شروط التصويت في الانتخابات، كما ستتحقق من التقارير الزائفة عن العنف، أو طول طوابير الانتظار عند مراكز الاقتراع.

وذكرت الشركة، أن المعلومات بشأن التصويت، ستمثل أحد الأمور القليلة المحظورة على فيسبوك، وإن هذه السياسة ستطبق عبر ما تسميه وسائط "معايير المجتمع".

وكان مشرعون أمريكيون، قد هددوا- في سبتمبر الماضي- كل من شركات "فيسبوك" و "تويتر" و"جوجل"، باتخاذ إجراء؛ إذا لم تقم بما يكفي للحد من انتشار المعلومات المغلوطة، ومحاربة الجهود الخارجية للتأثير على السياسة الأمريكية.

ترشيحاتنا

سر نجاح محشي الكرنب كالجاهز تماما

وزير التموين: أي بطاقة بها خطأ ستتوقف نهائيا في هذا الموعد.. فيديو

عكاشة: ضربة أسيوط إجهاض لخلية تابعة للإخوان .. فيديو

الرحمة بالحيوان توضح تأثير سم الاستركنين على الكلاب والإنسان.. فيديو

شاهد.. فريق البحث الجنائي التركي يعاين مقر القنصلية السعودية

بعد تأجيل الزراعة البت في طلبات استيراد بذور تقاوي الطماطم صنف 023.. الفلاحين: التقييم كان يجب حدوثه منذ البداية.. وفرج: على معهد البحوث إنتاج بدائل سليمة

برونسون جديد في تركيا يهدد بإشعال أزمة طاحنة بين ترامب وأردوغان

مانشستر يونايتد يبدأ إجراءات بيع النادي إلى ولي العهد السعودي

نجل رجل أعمال شهير يأكل وجبة عشاء بـ1.4 مليون جنيه

روسيا: ننتظر رد أمريكا على اقتراح بوتين تعزيز العلاقات

تعرف على 8 أوقات يستجاب فيها الدعاء

حسام حسن: لو فيفا عرف إننا مش بنلعب على ملعبنا هناخد تعويض.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريق جديد لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

فيديو

والدة غنوة: أنغام غسلت أختها ودفنتها في مدفنها الشخصي.. فيديو
سجله لاعبا عربيا.. فيفا يحتفل بذكرى أول هدف في كأس العالم للقارات.. فيديو
الرحمة بالحيوان توضح تأثير سم الاستركنين على الكلاب والإنسان.. فيديو
طريقة إعداد سلطة تركي وسلامي صحية
شاهد.. لحظة اختطاف نجل الإعلامية نوليا مصطفى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟