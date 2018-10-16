ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة ماكينات الري بالحسينية

تمكن قطاع الأمن العام بمديرية أمن الشرقية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة ماكينات الري.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، قيام "جمال.أ. ح"- 29 سنة"، و"السيد.إ. م"- 24 سنة، مقيمان بدائرة مركز الحسينية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة ماكينات ري الأراضي الزراعية.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 حوادث، وتم ضبط ماكينات الري الزراعية المُبلغ بسرقتها بإرشاد المتهمَين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.