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أخبار البلد

مصر تترأس الاجتماع الوزاري الثالث لائتلاف الدلتاوات

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:53 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الوزاري الثالث لائتلاف الدلتاوات فى ثالث أيام أسبوع القاهرة الأول للمياه، بمشاركة ممثلي دول بنجلاديش وهولندا وإندونيسيا واليابان وكوريا وفيتنام وموزمبيق.

تناول الاجتماع استعراض نتائج اجتماع كبار المسئولين لائتلاف الدلتاوات والذي عقد أمس الاثنين وأكد على أهمية دعم دور الائتلاف من أجل بناء وتعزيز القدرات على مستوى كافة الدول فيما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية والتأقلم معها، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على وضع مقترح لإنشاء سكرتارية دائمة لائتلاف الدلتاوات، على أن يتم مناقشة ذلك المقترح بالتفصيل خلال الاجتماع الوزاري القادم للائتلاف.

تناول الاجتماع كذلك مناقشة واعتماد الإعلان الوزاري للاجتماع الثالث لائتلاف الدلتاوات ، والذي أكد على أهمية تفعيل آليات التعاون المشترك على مستوى دول الائتلاف لبناء قدرات البلدان الأعضاء في مواجهة آثار التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر وتأثيره على المناطق والتجمعات السكانية والصناعية والزراعية المجاورة، مع التأكيد على أهمية توفير الحماية للسكان في المناطق المعرضة لمخاطر الغرق، والتعاون الهادف من أجل وضع المخاطر التي تتعرض لها الدلتاوات وكيفية مواجهتها على الأجندة الدولية .

واستعرض بحث ومناقشة سبل التعاون بين الدول في الحصول على تمويل من منظمات التمويل الدولية ، وتبادل الخبرات بين الدول في هذا المجال ، خاصة في ظل نجاح بعض الدول في الحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر، والذي يعد بمثابة الآلية الأكبر لتمويل المشروعات المتعلقة بالمجابهة والتكيف من التغيرات المناخية .

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