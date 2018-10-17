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برلمان

شادية ثابت: لابد من التكاتف لمحو الأمية ورعاية دور الأيتام

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:53 م
من المنتدي البرلماني
من المنتدي البرلماني الأول لمستقبل وطن
فريدة محمد
شاركت النائبة شادية ثابت عضو مجلس النواب، في المنتدى الذي ينظمه حزب "مستقبل وطن" المقام في مدينة شرم الشيخ، والذي يناقش عددا من محاور متعددة منها آليات بناء الإنسان المصري ورفع المعاناة عنه والإصلاح التشريعي وأهميته.

وأكدت "ثابت"، خلال كلمتها لوزيرة التضامن، على أهمية الرعاية بعد سن 18 سنة للمتواجدين في دور الأيتام وأكدت أن تركهم بمفردهم بلا أسرة في هذا السن يمثل خطرًا على المجتمع.

وتحدثت النائبة عن أهمية محو الأمية من حيث المحاور الأساسية في بناء الإنسان والوطن، وطالبت بوضع خطة واضحة لمحو أمية الشعب المصري تدريجيا.

وأردفت "ثابت" أن كنز أمتنا الحقيقى هو الإنسان والذي يجب أن يتم بناؤه علميا وثقافيا وصحيا واقتصاديا واجتماعيا ويجب أن يعاد تعريف الهوية المصرية بعد محاولات العبث وستكون ملفات التعليم والصحة والثقافة في مقدمات اهتمامات الدولة، مؤكدة أن الأولويات التشريعية منصبة في الفترة القادمة لدعم بناء الإنسان.

وفي نفس السياق، أكدت عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، أن آليات بناء الإنسان هى القضية الأهم، لكل الشعوب فقد يكون بناء مشروعات ضخمة أهون من بناء الإنسان لأن الإنسان كائن عجيب مليء بالأسرار التي لا زالت مجهولة بالنسبة للعلماء والباحثين، فالإنسان صغير وكبير وقوي وضعيف وعالم وجاهل ورحيم وقاس وحزين وسعيد وراض وناقم لكن هذا المخلوق فضله الله عز وجل على كثير من خلقه، فعملية بناء الإنسان تحتاج جهدا وعلما ومعرفة وأسسا شاملة وكاملة بدنيا وعلميا وصحيا واجتماعيا وثقافيا ولا يمكن أن تنجح أمة دون بناء الإنسان.

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