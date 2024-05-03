عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأرض تتلقى رسالة من مسافة 140 مليون ميل في الفضاء| ما القصة ؟

صدى البلد

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن الأرض تلقت إشارة غامضة من الفضاء السحيق. جاءت الإشارة، التي نشأت على بعد حوالي 140 مليون ميل، من المركبة الفضائية الجديدة التابعة لناسا، "Psyche".

إشارة من 140 مليون ميل

وفي أكتوبر 2023، أطلقت وكالة ناسا مهمة فضائية، حيث أرسلت مركبة فضائية نحو كويكب يسمى "سايكي 16"، يعتقد أنه يتكون بشكل أساسي من المعدن، وهو أمر نادر في نظامنا الشمسي. ويقال إن الكويكب يقع في حزام الكويكبات بين كوكبي المريخ والمشتري.

تم تسمية هذا المستكشف الآلي باسم Psyche، على اسم الكويكب، وكان لديه مهمة أخرى - لاختبار اتصالات الليزر. وتجهيز Psyche بنظام الاتصالات الضوئية في الفضاء العميق (DSOC)، والذي يهدف إلى جعل الاتصال بالليزر ممكنًا عبر مسافات شاسعة في الفضاء.

txt

الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق بقطة أرض فضاء قبل امتداده بالحوامدية |صور

txt

ريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية مع شريف عامر

على الرغم من استخدام Psyche للاتصالات بالترددات الراديوية، فقد أثبتت تكنولوجيا الاتصالات البصرية قدرتها. ونجح عرض الاتصالات بالليزر في نقل البيانات الهندسية من مسافة تزيد عن 140 مليون ميل، أي ما يعادل 1.5 مرة المسافة بين الأرض والشمس، بعد التفاعل مع جهاز إرسال الترددات الراديوية الخاص بـ Psyche.

نقل المعلومات

تمكنت تقنية DSOC أيضًا من التفاعل مع جهاز الإرسال اللاسلكي الخاص بـ Psyche، مما فتح الباب لنقل المعلومات والبيانات الهندسية مباشرةً من المركبة الفضائية إلى الأرض.

وفقًا لميرا سرينيفاسان، قائدة عمليات المشروع في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا (JPL) في جنوب كاليفورنيا، قام الفريق بتسجيل حوالي 10 دقائق من بيانات المركبة الفضائية خلال مرورها في 8 أبريل.

تم نقل هذه البيانات المسجلة باستخدام تقنية الاتصالات بالليزر، في حين تم نقل المعلومات الأصلية من Psyche باستخدام الأساليب التقليدية. تم إرسال البيانات إلى مركز التحكم الأرضي باستخدام قنوات الاتصال بالترددات الراديوية القياسية عبر شبكة الفضاء السحيق التابعة لناسا (DSN). 

فيما أثبت العرض التوضيحي للاتصالات البصرية التابع لناسا أنه قادر على نقل بيانات الاختبار بمعدل أقصى يبلغ 267 ميجابت في الثانية باستخدام ليزر الوصلة الهابطة القريبة من الأشعة تحت الحمراء.

خلال اختبار تم إجراؤه في 8 أبريل، نجحت المركبة الفضائية في نقل بيانات الاختبار بمعدل أقصى قدره 25 ميجابت في الثانية، وهو ما يتجاوز هدف المشروع المتمثل في إثبات إمكانية تحقيق 1 ميجابت في الثانية على الأقل عند تلك المسافة. 

اتصالات الليزر الأرض الراديو الشمس المركبة الفضائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا عاجلا

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

أقل من 2700 جنيه الحق اشتري|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بالصاغة

الوزراء يتلقى 3500 شكوى بتلاعب المخابز في وزن وسعر الخبز المدعم

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

ترشيحاتنا

حكم صلاة الجمعة لمَن أدرك الإمام في التشهد.. دار الإفتاء ترد

تحرك جديد لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص| ماذا سيحدث ؟

الإعلامية الشهيرة خلف القضبان| أول صورة لحليمة بولند من داخل السجن.. تفاصيل

بوظ جسمها .. أعراض مرض غريب تعاني منه فنانة شهيرة

شعبة المستوردين: إطلاق تطبيق "رادار الأسعار" يوفر رصدا ميدانيا لتوافر السلع

تصريح جديد من يورجن كلوب بعد أزمته مع محمد صلاح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسي تثير الجدل بسبب سعر حقيبتها الأخيرة| شاهد

شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

طريقة عمل أكواب تشيز كيك بسكوت الشيكولاتة

فيديو

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المشاعر متغيرة .. نهى عابدين تكشف حقيقة رفضها للارتباط

مقدمتش أفضل ما عندي.. فريدة سيف النصر تتحدث عن شخصية سترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ