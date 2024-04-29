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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق بقطة أرض فضاء قبل امتداده بالحوامدية |صور

حريق الحوامدية
حريق الحوامدية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، في إنقاذ مدينة الحوامدية من حريق التهم قطعة أرض فضاء بمنطقة الحوامدية جنوب الجيزة.

حريق الحوامدية
حريق الحوامدية
حريق الحوامدية
حريق الحوامدية
حريق الحوامدية

السيطرة على حريق اندلع في قطعة أرض بـ الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد اندلاع حريق داخل قطعة أرض فضاء في مدينة الحوامدية جنوب الجيزة، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث.

وتمكنت سيارات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بـ الجيزة من السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده، وجرى انتداب الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق في قطعة الأرض، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجيزة الحماية المدنية الحوامدية قطعة أرض فضاء سيارات الإطفاء

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