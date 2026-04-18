الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب

منتصر الرفاعي

أنهى طارق حامد مسيرته الكروية بطريقة تليق بمقاتل لم يعرف الاستسلام بعدما غادر المستطيل الأخضر وسط تحية جماهيرية حارة وهتافات ملأت أرجاء المدرجات لتودع الجماهير واحدا من أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة المصرية خلال العقد الأخير.

وعرف "قلب الأسد" بأسلوبه القتالي وروحه العالية داخل الملعب وهي الصفات التي جعلته عنصرا لا غنى عنه في كل فريق ارتدى قميصه وعلى رأسها نادي الزمالك الذي مثل معه الفترة الأهم والأكثر تتويجا في مسيرته الكروية.

مسيرة طويلة من العطاء

بدأ طارق حامد رحلته في عالم كرة القدم مع طلائع الجيش في يوليو 2009 قبل أن ينتقل إلى سموحة حيث لمع اسمه بفضل أدائه القوي والتزامه التكتيكي.

وفي صيف 2014، انتقل إلى الزمالك في خطوة شكلت نقطة التحول الأبرز في مسيرته حيث قضى 8 سنوات داخل القلعة البيضاء أصبح خلالها أحد الركائز الأساسية للفريق وساهم بشكل مباشر في تحقيق العديد من البطولات بفضل صلابته الدفاعية وقدرته الكبيرة على افتكاك الكرة وبناء الهجمات.

وخاض تجربة احترافية خارجية مع اتحاد جدة قبل أن يختتم مسيرته بقميص ضمك.

أرقام تخلد اسمه

على مدار 17 عاما خاض طارق حامد 438 مباراة مع الأندية، توزعت كالتالي:

الزمالك: 292 مباراة

سموحة: 83 مباراة

ضمك: 32 مباراة

اتحاد جدة: 28 مباراة

طلائع الجيش: 3 مباريات

ورغم أن مركزه كلاعب ارتكاز دفاعي إلا أنه نجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 13 تمريرة حاسمة ليؤكد تأثيره في الجانبين الدفاعي والهجومي.

بصمة دولية مع منتخب مصر

دوليًا، ارتدى حامد قميص منتخب مصر لأول مرة في مارس 2013 تحت قيادة المدرب الأمريكي بوب برادلي.

وخاض 58 مباراة دولية سجل خلالها هدفا وحيدا، وشارك في بطولات كبرى مثل كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم 2018.

وكان أبرز إنجازاته الدولية الوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017 قبل الخسارة أمام الكاميرون، كما شارك في نسخة 2019 التي أقيمت في مصر وقدم خلالها أداء مميزا رغم الخروج المبكر.

خزائن مليئة بالبطولات

نجح طارق حامد في حصد 14 بطولة خلال مسيرته، جاءت كالتالي:

الدوري المصري: 3 مرات

كأس مصر: 5 مرات

السوبر المصري: مرتان

كأس السوبر الإفريقي: مرتان

كأس الكونفدرالية الإفريقية: مرة

الدوري السعودي: مرة

كأس السوبر السعودي: مرة

كواليس انتقاله إلى الزمالك

كشف طارق حامد في تصريحات سابقة عن كواليس انتقاله من سموحة إلى الزمالك مؤكدًا أن القرار لم يكن سهلا، خاصة في ظل تمسك إدارة سموحة به.

وقال إن رئيس النادي فرج عامر عرض عليه البقاء ومنحه ما يريد، لكنه تمسك بحلمه في الانتقال إلى الزمالك لتحقيق البطولات وصناعة التاريخ.

كما أشار إلى أن المدرب حمادة صدقي رفض رحيله في البداية قبل أن يوافق لاحقًا بعد إصرار اللاعب، لتبدأ بعدها رحلة المجد داخل القلعة البيضاء.

محطة الاحتراف والتجربة الأوروبية الطابع

في تجربته مع اتحاد جدة لعب طارق حامد بجوار النجم الفرنسي كريم بنزيما في تجربة أضافت له الكثير من الخبرات قبل أن يواصل مشواره في الدوري السعودي بقميص ضمك.

جاء إعلان اعتزال طارق حامد رسميا خلال مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي انتهت بالتعادل السلبي، لتكون تلك المواجهة المشهد الأخير في مسيرته داخل الملاعب.

إرث لا ينسى

منذ انطلاقته في 2009 وحتى اعتزاله في أبريل 2026، قدم طارق حامد مسيرة استثنائية امتدت 17 عاما رسخ خلالها اسمه كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعي في تاريخ الكرة المصرية.

ورغم عدم تتويجه ببطولة دولية مع منتخب مصر فإن ما قدمه من أداء قتالي والتزام وانضباط داخل الملعب، جعله نموذجا يحتذى به، وأحد اللاعبين الذين سيظل اسمهم حاضرًا في ذاكرة الجماهير لسنوات طويلة.

طارق حامد نادي الزمالك طلائع الجيش الزمالك أمام شباب بلوزداد اعتزال طارق حامد

