تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة

يستعرض موقع “ًصدى البلد” أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، والذى أسفر عن إصابة 15 شخص .

وضمت قائمة أسماء المصابين كل من هشام .ص.س 30 سنة ، ومحمود . ن 29 سنة، وحماده .ح.أ 24 سنة، ومحمد . ع 26 سنة، والحسن.ح.ن 33 سنة، وأحمد .م 15 سنة، و عبدالجليل .ا.إ30 سنة، وأحمد .ح.ن 22 سنة، وحسن .ن 14 سنة، ومحمد .س.أ 30 سنة، ويوسف .أ.ح 30 سنة، ومحمد .ج.ا 28 سنة، و ع.ص 31 سنة، ومحمد .م 22 سنة، وأحمد .ع 24 سنة، وجميعهم من مركز إسنا.

وكان قد تعرض 15 شخص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى وتحديدا بالكيلو 100 مما أسفر عن إصابة 15 شخص ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي وذلك لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة وذلك لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية للطريق مرة أخرى ، وتم تحرير محضر بالواقعة.