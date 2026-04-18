بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد

نجحت الفرق الطبية بمستشفى الفرافرة بالوادي الجديد المركزي، في إنقاذ شابة ثلاثينية بعد محاولة الانتحار بتناول أقراص علاج نفسي داخل منزلها بقرية النهضة التابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، قبل أن تنجح الفرق الطبية في إسعافها واستقرار حالتها الصحية.

إخطار أمني وتحرك سريع

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول سيدة في حالة إعياء شديد إثر محاولة الانتحار بعقار دوائي، وعلى الفور جرى التعامل مع البلاغ ومتابعة الحالة فور وصولها إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

تفاصيل الواقعة داخل قرية النهضة

وكشفت المعلومات الأولية أن الشابة، وتدعى "أ.ع" وتبلغ من العمر 30 عامًا، أقدمت على محاولة الانتحار داخل منزلها بقرية النهضة، بعدما تناولت 10 أقراص من دواء "سيبرومالين" المستخدم في علاج الاكتئاب، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى الفرافرة المركزي لإنقاذها.

وبمجرد وصول المصابة إلى مستشفى الفرافرة المركزي، بدأت الفرق الطبية إجراءات الإسعاف والتعامل الفوري مع الحالة، حيث جرى إجراء غسيل معدة لها، مع إخضاعها للملاحظة الطبية اللازمة حتى التأكد من استقرار المؤشرات الحيوية، وهو ما أسفر عن تحسن حالتها وخروجها من المستشفى بعد تلقي الرعاية اللازمة.

وأكدت مصدر طبي، أن سرعة نقل الشابة إلى مستشفى الفرافرة المركزي، إلى جانب تدخل الفرق الطبية في الوقت المناسب، كانا عاملين حاسمين في تجاوز آثار محاولة الانتحار، وإنقاذ حياتها قبل تعرضها لمضاعفات خطرة.