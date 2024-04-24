ريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية مع شريف عامر

يستضيف برنامج «يحدث في مصر»، للإعلامي شريف عامر، الليلة، عبر شاشة قناة mbc مصر، ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية ضمن طاقم رحلة SSA-HSF1 إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

تتحدث ريانة برناوي، خلال الحلقة عن مسابقة «الفضاء مداك» التي تُطلقها وكالة الفضاء السعودي بهدف إثراء المساهمة العربية في العلوم الفضائية للطلبة العرب وذلك بالتعاون مع مركز محمد بن سلمان «مسك»، ومركز «علمي» لإكتشاف العلوم والإبتكار، وذلك للفئة العمرية بين 6 إلى 18 عام لكل المهتمين في العالم العربي.

يستعرض برنامج يحدث في مصر تجربة ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وأول عربية تذهب إلى محطة الفضاء الدولية، وبرناوي هي عالمة أبحاث وأخصائية مختبرات، حاصلة على بكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو، نيوزيلندا، حاصلة على ماجستير في العلوم الطبية الحيوية من جامعة الفيصل، المملكة العربية السعودية، وتمتلك خبرة 9 أعوام في مجال أبحاث الخلايا الجذعية السرطانية، بالإضافة لحصولها على تدريبات مكثفة في تأهيل رواد الفضاء.

ريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية