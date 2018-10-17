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فن

لطيفة تنعي ضحايا حادث انقلاب قطار في المغرب

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:30 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
نعت الفنان التونسية لطيفة ضحايا حادث المغرب الأليم الذي وقع أمس، وأسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 73 آخرين، داعية الله أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

‏وقالت لطيفة في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر":‏ "رحم الله شهداء #المغرب وألهم ذويهم الصبر والسلوان".

ووقع أمس حادث انقلاب قطار في المغرب، يربط بين مدينتي الدار البيضاء والقنيطرة في منطقة بوقنادل، حيث لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات بجروح، من بينهم أطفال.

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