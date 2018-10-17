لطيفة تنعي ضحايا حادث انقلاب قطار في المغرب

نعت الفنان التونسية لطيفة ضحايا حادث المغرب الأليم الذي وقع أمس، وأسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 73 آخرين، داعية الله أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.



‏وقالت لطيفة في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر":‏ "رحم الله شهداء #المغرب وألهم ذويهم الصبر والسلوان".



ووقع أمس حادث انقلاب قطار في المغرب، يربط بين مدينتي الدار البيضاء والقنيطرة في منطقة بوقنادل، حيث لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات بجروح، من بينهم أطفال.