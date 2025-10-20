قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الفرنسي: يجب إيصال كميات كبيرة من المساعدات لغزة
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص على طريق أكتوبر
جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية
ويتكوف: قدمنا تعازينا لخليل الحية فى فقدان ابنه خلال قصف إسرائيل للدوحة
نائب محافظ الجيزة: إعادة إحياء نزلة السمان جزء من خطة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف
وزير الخارجية: نعمل على تحقيق هدنة إنسانية ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق
الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة..تفاصيل
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لـ«تنسيقية منظومة التأمين الصحي الشامل»
الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تظهر فشلنا
قذيفة مدفعية تصيب فريق حماية نائب الرئيس الأمريكي.. صور
ضياء رشوان: نتنياهو لا يريد أن يمضي للأمام بشأن اتفاقية غزة
محافظات

قبلة الوداع .. آخر مشهد جمع صغير الإسماعيلية بوالده في واقعة الصاروخ الكهربائي

والد الطفل الضحية
والد الطفل الضحية
الإسماعيلية انجي هيبة

تصدرت قضية مقتل طفل على يد زميله بمحافظة الإسماعيلية والتي عرفت إعلاميا بقضية الصاروخ الكهربائي، مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الرأي العام المصري حول ارتفاع معدلات الجرائم بين أطفال المدارس.

من جانبه ظهر والد الطفل الضحية « محمد»، في بث مباشر على صدى البلد، أكد فيه أن آخر مشهد جمع بينه وبين نجله، قبلة قبل خروجه إلى المدرسة وقال له : « لا إله إلا الله ».

وكشفت التحقيقات في الواقعة المعروفة إعلاميا بالصاروخ الكهربائي، والتي وقعت قبل أيام في منطقة المحطة الجديدة وهي واحدة من أقدم المناطق السكنية يمحافظة الإسماعيلية، تفاصيل جديدة صادمة وهي إدمان الطفل يوسف أيمن ذات 13 عاما لمشاهدة مسلسل « ديكستر».


ومسلسل ديكستر جريمة ودراما وغموض أمريكي عُرِضَ لأوّل مرّة على شبكة شوتايم في 1 أكتوبر 2006 وانتهى في 22 سبتمبر 2013.


وكان  النائب العام قد قرر إعادة تمثيل الجريمة في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة الصاروخ الكهربائي، والتي وقعت قبل أيام بمحافظة الإسماعيلية، وسط انتشار حالة من الحزن الشديد بين الأهالي.

من جانبها كشفت مصادر رسمية في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن إعادة تمثيل الجريمة هو جزء من استكمال التحقيق وتجميع العناصر المسطرة التي تقدمها الشرطة للنيابة العامة فقرب عناصر الأمن من مسرح الجريمة ومراقبتها لسيرورة الجريمة كيف وقعت أول مرة، حيث تعاد بطريقة مشابهة، يمكنها تدعيم  بدلائل مختلفة قد تكشف خيوطاً أخرى في الجريمة.

وشيعت أسرة الطفل محمد م. م، جثمانه الي مثواه الأخير بمقابر العائلة، أمس السبت، بعد صدور  قرار جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية، بالتصريح بدفن جثمانه وهو  ضحية الجريمة المعروفة إعلاميًا باسم قضية الصاروخ الكهربائي.

جاء ذلك عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، الذي انتُدب لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وتاريخها وكيفية حدوثها، مع ضم التقرير إلى أوراق القضية.

وأودعت جهات التحقيق الطفل المتهم بدار رعاية 7 أيام علي ذمة التحقيقات.

واعترف الطفل المتهم بمقتل زميله بالإسماعيلية في الواقعة المعروفة إعلامية بواقعة المنشار الكهربائي، كما أطلق عليها نشطاء سفاح الإسماعيلية الثاني، بعدما شهدت المحافظة واقعة  من حيث تفاصيلها الدامية والتي راح ضحيتها طفل في عمر الثانية عشرة ، ليس له من ذنب سوي أنه أودع ثقته في زميله وذهب معه الي منزله والذي وقعت فيه تفاصيل الحادث المأساوي.

بدأت الواقعة بالعثور علي بعض أشلاء لجثمان طفل صغير مجهول الهوية حلف مبني كارفور بدائرة مركز الإسماعيلية.


بتكثيف التحريات تبين ورود بلاغ بتغيب طفل كائن في قرية نفيشة بنفس المواصفات.


وخلال ساعات، كشفت المصادر الأمنية تفاصيل الواقعة المروعة وان وراء الحادث طفل لم يتعد عمره 13 عاما، وبالقبض عليه ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات والتي أكدت وفق لشهادة الجيران خروج الطفل لأكثر من مرة في موقف يدعو إلى الريبة حاملا شنطة.


خلال ساعات من التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مرجعا الدافع الإفراط في مشاهدة افلام العنف الإلكترونية وهو ما أثر عليه وجعله يتخيل الواقع خيالا.

الإسماعيلية محافظة الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

أرشيفية

اجتماع ترامب و زيلينسكي يتحول إلى صراخ وشتائم متبادلة

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

أسعار الطماطم

موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

ارشيفية

بمفك في رأسه.. مصرع طالب على يد زميله بالدقهلية

4 مخاطر لترك مرضى السكري وجبة الإفطار.. تعرف عليها

4 مخاطر لترك مرضى السكري وجبة الإفطار.. تعرف عليها

كريم غلوش

طبيب يفجر مفاجأة.. لماذا لا يجب التبرع بالدم عقب زيارة عيادات الأسنان؟

بيراميدز

بينها قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

بالصور

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

فيديو

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

