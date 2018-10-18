طريقة تحضير كيكة الزيبرا في المنزل بأقل التكاليف

هناك العديد من أنواع الكيك وطرق مختلفة لتحضيرها، ولكن تبقى مذاقها من أفضل الحلوى التي يمكن تقديمها في جميع الأوقات، حيث إنها تتناسب مع جميع المناسبات، بالإضافة إلى أنها خفيفة للغاية، وغير مكلفة، وفيما يلي سوف تقدم الشيف نونا في برنامجها البلدي يوكل بتقديم طريقة تحضير كيكة الزيبرا في المنزل، باستخدام مكونات بسيطة، وغير مكلفة على الإطلاق، وإليكم الوصفة بالتفصيل..





مقادير طريقة تحضير الزيبرا:

3 كوب دقيق

رشة ملح

باكو كيك شيف من دريم

كوب سكر

كوب حليب

3/4 كوب زبدة

3 بيض

ملعقة كبيرة فانيليا

3 ملعقة كبيرة كاكاو





طريقة تحضير كيكة الزيبرا في المنزل:





1- نحضر الخلاط ونضع به الحليب والبيض والفانيليا والسكر، ورشة الملح ونضع الزبدة وتكون بدرجة حرارة الغرفة ونضربهم جيدا فى الخلاط.





2- ثم نحضر الدقيق ونضع عليه باكو كيك شيف من دريم ونخلطهم جيدا، ثم نضع الخليط السائل فى بولة كبيرة، ونضع جزء من الدقيق ونخلط جيدا بالمضرب السلك حتى لا يحدث تكتلات ثم ننزل بجزء آخر من الدقيق، ونخلط جيدا وهكذا حتى إنتهاء كمية الدقيق.





3- ثم نضع الكاكاو فى الخلاط وعليه ربع كوب حليب ونضربهم فى الخلاط، ثم نحضر بوله اخرى ونقسم الخليط، ونضع الكاكاو على جزء، والجزء الأخر نتركه أبيض، ونخلط جيدا الكاكاو بخليط الكيك، ( إذا كان الخليط ثقيل نزود حليب حتى يسهل تشكيله ونحصل على السمك المطلوب كما وضحنا بالحلقة ).





4- ثم نحضر صينية صغيرة أو متوسطة حتى يعطينا مستوى عالى من الكيك وندهنه زبده مذابه، ونضع فى منتصف القالب خليط الكاكاو على شكل دائرة ثم نضع على خليط الكاكاو جزء من الخليط الأبيض، وذلك حتى نلاحظ أن الدائرة تتسع.





5- نكرر نفس العملية بنفس الطريقة حتى إنتهاء الكمية تماما من الخليط الابيض والبنى.





6- ثم ندخلها فرن مشتعل مسبقا على درجة حرارة 180 او درجة حرارة متوسطة، ولا نفتح عليها إلا بعد مرور 45 دقيقة و نختبرها بخله فى المنتصف، حتى تخرج نظيفة تماما.





طريقة لضمان نجاح كيكة الزيبرا: