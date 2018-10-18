اتحاد الكرة: عرض من البرازيل والأرجنتين للعب مع منتخب مصر

أكد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة أن الجبلايه تلقت عرضا من البرازيل لخوض مباراة ودية ومن قبلها الأرجنتين.





وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج " كلام في الجون " مع ماركو مراد عبر أثير " ميجا إف إم " أن الاتحاد سيدرس العرضين لبحث الافضل مشددا أن المباريات الودية لها اهميه كبري وتضيف الكثير من الخبرات للاعبين.





وعن المنتخب فأكد أن محمد محمود نجم وادي دجله لاعب رائع ويمتلك ثقة عالية بنفسه مشددا أن عقب نزوله للملعب أضاف الكثير لشكل المنتخب.





وتابع أن حسين الشحات نجم الغين الإماراتي والمنتخب لاعب جيد ولكن مازال بحاجة لزيادة الثقة بالملعب.



