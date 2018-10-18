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رياضة

اتحاد الكرة: عرض من البرازيل والأرجنتين للعب مع منتخب مصر

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:23 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة أن الجبلايه تلقت عرضا من البرازيل لخوض مباراة ودية ومن قبلها الأرجنتين. 

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج " كلام في الجون " مع ماركو مراد عبر أثير " ميجا إف إم " أن الاتحاد سيدرس العرضين لبحث الافضل مشددا أن المباريات الودية لها اهميه كبري وتضيف الكثير من الخبرات للاعبين.

وعن المنتخب فأكد أن محمد محمود نجم وادي دجله لاعب رائع ويمتلك ثقة عالية بنفسه مشددا أن عقب نزوله للملعب أضاف الكثير لشكل المنتخب. 

وتابع أن حسين الشحات نجم الغين الإماراتي والمنتخب لاعب جيد ولكن مازال بحاجة لزيادة الثقة بالملعب. 

وأكمل أن عدم ضم وليد سليمان للمنتخب أمر يسال عنه أجيري، حيث انه ينتلك الحرية الكاملة في اختيارات المنتخب على الرغم من تألق سليمان اللافت للنظر.

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