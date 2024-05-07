رئيس حزب المصري: السمة الرئيسية للعدو الإسرائيلي هي الكذب

قال اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، إن السمة الرئيسية للعدو الإسرائيلي هي الكذب، لافتا إلى أنه يكذب طوال الوقت وقد اتضح كذبهم أمام محكمة العدل الدولية، ويمارسون كذبهم يوميا في المنصات الإعلامية.

وأضاف الجابري خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة extra news، أن مؤرخينهم أيضا يتسمون بالكذب، لافتا إلى أنه منذ القدم كان يوجد دولتان عنصريتان في العالم؛ هما جنوب أفريقيا وإسرائيل، وقد انتهت جنوب أفريقيا والمتبقي هي إسرائيل وسوف تنتهي أيضا وهو التوقع العلمي الاستراتيجي.

وأوضح أن هرتزل عندما بدأ عام 1896 بالقومية الأوروبية وفي عام 1897م كان مؤتمر مونتريال في أمريكا أصبح يوجد قرار يشمل عنصرين متضادين، الناس تقول بأن الدولة اليهودية قومية صهيونية فالصهيونية تواجدت مع وجود هرتزل، والناس الآخرين، قالوا بأن الديانة اليهودية ديانة روحية كونية وليس لها علاقة بالدول والسياسة.